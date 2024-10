Máme se obávat světové daně pro miliardáře?

Podle EU Tax Observatory platí superbohatí ve velkých zemích na daních daleko menší část svých příjmů než obyčejní lidé. Jejich bohatství je zdaněno jen minimálně, prakticky jen v rozmezí 0 až 0,5 procenta. Současně média upozorňují také na jejich stěhování do zemí s nižšími sazbami, což vlády připravuje o potřebné příjmy v době prudce rostoucích dluhů.





Transparentní využití

Jedním z klíčových aspektů, které by měly být součástí jakékoli diskuse o zavedení globální minimální daně pro miliardáře, je transparentnost využití vybraných prostředků. Častou námitkou proti vyšším daním je totiž neefektivní model přerozdělování veřejných financí. Proto je důležité, aby byla zajištěna jasná a otevřená komunikace ohledně toho, jak jsou tyto prostředky využívány.

Možnost ovlivnit využití daně

Dalším důležitým bodem je možnost, aby plátci těchto vyšších daní mohli ovlivnit, jak bude část odvedené daně využita. Například podpora komunit a místních projektů by mohla být jedním z možných způsobů, jak zapojit miliardáře do aktivního přerozdělování jejich bohatství. To by nejen zvýšilo jejich motivaci platit daně, ale také by to mělo pozitivní dopad na jejich okolí.

Umělé snižování hodnoty majetku

Ekonomický model ocenění majetku musí také respektovat potřebu zachování jeho hodnoty. Daňový základ by měl zohlednit účelně vynaložené náklady, které jsou nutné k udržení hodnoty majetku. Tím by se zajistilo, že majetní jedinci nebudou znevýhodněni a že jejich bohatství nebude uměle snižováno nespravedlivým zdaněním.

Globální minimální daň pro miliardáře je komplexní a náročný projekt, který vyžaduje pečlivé zvážení mnoha faktorů. Klíčové je, aby byla zajištěna transparentnost, možnost ovlivnění využití části daně a spravedlivé ocenění majetku. Pouze tak lze dosáhnout efektivního a spravedlivého daňového systému, který bude dlouhodobě udržitelným přínosem pro celou společnost.

Komentář poskytl Josef Podlipný partner a vedoucí obchodu společnosti Fichtner Wealth Managers.