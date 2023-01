Máte opravdu přehled o vašich účtech?

Co bylo v předkovidových letech benefitem, je dnes v segmentu IT standardem. Home office převálcoval práci ve firemních kancelářích. Potvrzují to statistiky zakázek IT společnosti Integra EMEA za roky 2019–2022. „Zatímco před kovidem v roce 2019 jsme obsazovali pouze tři procenta pozic na plně remote práci, loni se to otočilo na 47 %. Naopak výhradně do kanceláří jsme před třemi lety potřebovali 46 % lidí, zatímco loni to byla jenom čtyři procenta,“ uvádí Tomáš Vyklický, account manager Integry. Největší změnu trendu zaznamenal region Ostravska, kde v roce 2019 nabídky na práci z domova představovaly pětinu všech pozic, zatímco nyní je to 91 %. Na Brněnsku práce z domova má 72% podíl, v Praze jen 35 %. „V hlavním městě je velký trh expertů, a navíc kvalitní hromadná doprava, firmy tak vnímají větší šanci obsadit pozici i při onsite práci,“ říká manažer IT společnosti.