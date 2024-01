Měli by se investoři obávat přetrvávajících problémů spojených s Bitcoinem a zvážit pesimistický pohled na další vývoj?

Pojďme se tedy podívat na nějaké klíčové údálosti, které v blízké době mohou ovlivnit vývoj Bitcoinu.





Halving: Co to je, kdy se ho dočkáme a jak ovlivní cenu Bitcoinu?

Halving bitcoinu je událost, ke které dochází přibližně každé čtyři roky a při které se odměny těžařů bitcoinů sníží na polovinu. Toto snížení nabídky je naprogramováno v bitcoinovém protokolu a má za cíl kontrolovat inflaci a udržovat jeho hodnotu. Snížení odměn vede k poklesu počtu nových bitcoinů vstupujících do oběhu, což v minulosti vedlo ke zvýšení ceny bitcoinu.

Halving má významný dopad na cenu bitcoinu kvůli dopadu na dynamiku nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že nabídka nově vyražených bitcoinů se sníží o 50 %, nabídková strana trhu se stává méně plynulou. To znamená, že k uspokojení stávající poptávky bude k dispozici méně bitcoinů, což povede ke snížení poměru nabídky bitcoinů k poptávce. V důsledku toho událost poloviční nabídky vytvoří na trhu nabídkový šok, který povede ke zvýšení ceny bitcoinu. Předpokládá se, že se dočkáme dalšího halvingu kolem prvního až druhého kvartálu roku 2024.

Historicky se halvingy podepsaly na výrazném nárůstu ceny bitcoinu. Například po první události halvingu v roce 2012 vzrostla cena bitcoinu během pouhého roku z přibližně 12 USD na více než 1000 USD. Podobně po druhé události půlení v roce 2016 cena bitcoinu prudce vzrostla z přibližně 600 USD na více než 20 000 USD na konci roku 2017. Je však důležité poznamenat, že neexistuje žádná záruka, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu, a trh s kryptoměnami může být velmi volatilní.

Schválení burzově obchodovaných fondů (ETF) pro Bitcoin

Jedním z hlavních faktorů, které již způsobily růst ceny Bitcoinu jsou fondy, které obchodují s Bitcoinem. Tyto ETF fondy jsou novou cestou rozšíření popularity kryptoměn mezi investory, kteří nepodporují nebo nevyužívají plnou decentralizaci těchto aktiv a samostatnou správu ve svých kryptopeněženkách nebo jiných platformách pro držení kryptoměn. Pro svět Bitcoinu to znamená inovativní alternativu Bitcoinových investic, vývoj v oblasti tradičních financí a vytváří tak most mezi investováním a rozvíjejícím se trhem s kryptoměnami, zároveň připravují půdu pro širší přijetí digitálních aktiv pro běžné každodenní používání.

Schválení těchto fondů je slibováno do 10. ledna a na sociální síti X se hovoří o 90% pravděpodobnosti úspěšného schválení, avšak jedná se o spekulace nikoli potvrzené informace. Celá situace souvisí, jak již bylo zmíněno, s širším přijetím kryptoměn do běžného světa nejen v investicích. Adaptace kryptoměn do běžného používání se čím dál více zlepšuje a již dnes je možné s kryptoměnami platit například v supermarketech. Je však důležité si uvědomit, že ačkoli jsou tyto změny slibné, zahrnují také potenciální regulační kontrolu.

Pesimistický pohled na věc na názor odborného investičního poradce

Jaké jsou pesimistické názory? Jedním z hlavních pohledů na celou situaci je, že už Bitcoin svůj růst z oznámení o fondech sklidil a nečeká ho tedy nic nového. Situaci kolem halvingu mohou investoři vnímat také pesimisticky, dalo by se říct, že by mohly Bitcoin s rostoucí popularitou čekat přísnější regulace a tím pádem jeho dostupnost klesne. Tato verze by opravdu očekávaný růst mohla ohrozit a mohli bychom se tak dočkat něčeho zcela jiného.

Je důležité si individuálně shromáždit co nejvíce informací a utvořit si pohled na věc sám, jedině tak jste schopni učinit adekvátní rozhodnutí a z nadcházejících událostí vytěžit co nejvíce.

Maxim Manturov, vedoucí investičního výzkumu ve společnosti Freedom Finance Europe, říká, že: „Michael Novogratz, generální ředitel společnosti Galaxy Digital, je již mnoho let přesvědčeným zastáncem bitcoinu. Opakovaně předpovídal, že Bitcoin dosáhne nového historického maxima, a v roce 2021 dokonce uzavřel osobní sázku, že Bitcoin do konce roku 2023 dosáhne 100 000 USD.

Bitcoin sice v listopadu 2021 skutečně dosáhl historického maxima téměř 69 000 USD, od té doby však ustoupil na úroveň kolem 17 000 USD. Novogratz však stále věří, že Bitcoin má potenciál dosáhnout svého předchozího historického maxima a překonat ho. Tvrdí, že klíčovým katalyzátorem růstu ceny bitcoinu bude schválení spotového ETF pro bitcoin.

Novogratzův postoj podporuje několik důvodů. Zaprvé by ETF pro bitcoin výrazně usnadnilo institucionálním investorům možnost investovat do bitcoinu, což by potenciálně zvýšilo příliv finančních prostředků a zvýšilo jeho cenu.

Za druhé, ETF pro bitcoin by v očích mnoha investorů legitimizoval bitcoin. To by mohlo vést ke zvýšené poptávce ze strany institucionálních investorů, kteří v současné době váhají s investicemi do Bitcoinu kvůli regulatorní nejistotě.

Zatřetí by ETF pro bitcoiny usnadnilo drobným investorům sledování ceny bitcoinu, což by mohlo vést ke zvýšené poptávce ze strany drobných investorů, kteří bitcoin neznají nebo do něj nemohou investovat přímo.“