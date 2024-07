Možnost home office nabízí přes 76 % velkých firem a více než polovina těch menších

Nezisková organizace Czechitas, která ženám otevírá svět IT, představuje novou tvář. Její stěžejní oddělení Partnership & Fundraising povede Dagmar Ficová. Ta pracovala poslední rok v PKN Orlen (dříve Benzina) jako Head of Sales a svoje zkušenosti z obchodu chce využít pro péči o stávající podporovatele, získání nových partnerů a vyhledávání grantových příležitostí pro neziskovku Czechitas. Nedílnou součástí práce nové manažerky bude také podpora nadačního fondu Czechitas. Jeho hlavním cílem je podat pomocnou ruku ženám, které se chtějí rekvalifikovat do IT, ale nemohou si finančně dovolit zaplatit již tak zvýhodněné kurzovné. Dagmar vystudovala obchodní akademii a lyceum, o řadu let později navázala v rámci celoživotního vzdělávání dokončením studijních programů MBA a LL.M. Před PKN Orlen pracovala 12 let v Arval BNP Paribas Group, kde končila na pozici Head of Sales.