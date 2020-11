Myslete na vzdělání, i když jsou školy zavřené, a chtějte na ty nejlepší na světě

Dva úspěšní muži, Andrej Kiska, partner Credo Ventures, a Michal Vydržel, ředitel Monster Career CZ, se před lety potkali při studiu na jedné z nejprestižnějších škol světa, americké University of Virginia. Oběma kvalitní vzdělání výrazně změnilo život.

Společně sepsali komentář o tom, proč je dobré studovat a mít ambici dostat se na ty nejlepší univerzity:

Bill Gates, Mark Zuckerberg anebo třeba Larry Page a Sergey Brin se sice vykašlali na školu, ale k tomu, že dokázali stvořit Microsoft, Facebook a Google jim kromě nesmírného talentu, štěstí a správného načasování těch pár let, které studiem strávili, rozhodně pomohlo. Není totiž náhodou, že všichni sice nechali studia, ale na těch nejlepších světových univerzitách vůbec, kde se mnohem víc než pro titul učíte sami pro sebe a získáváte jednu neuvěřitelně hodnotnou věc, která vám bude pomáhat po celý život – kontakty.

Jestli přemýšlíte, kam na školu, zkuste opravdovou challenge, nám se to vyplatilo. Oba jsme se v mládí rozhodli zkusit štěstí na University of Virginia (UVA). Tam jsme se brzy seznámili, i když jsme studovali v jiných ročnících, a od té doby jsme přátelé. Oba nás spojilo a od začátku hodně lákalo, že na UVA je nejen těžké se na dostat, ale stejně náročné je ji dostudovat. I díky tomu jsme se tam potkali s mnoha chytrými a zajímavými lidmi.



Kontakt s bývalými studenty nebo profesory se na kvalitních školách využívá mnohem více celý život a je to neskutečně přínosné pro všechny. Americké školy jsou v tom mnohem dál než české. To je jedna z věcí, na které by měly obzvlášť nejlepší české školy pracovat, protože tím výrazně zvýší svůj přínos pro absolventy. Oba si to v mnoha fázích života opakovaně ověřujeme.

Máme v síti alumni ředitele a viceprezidenty mnoha úspěšných společností, kteří všichni slyší na to, když jim napíšeme, že potřebujeme, radu, pomoc, zajít na kávu. Stačí uvést, že jsme promovali na stejné škole. Je tím samozřejmě třeba i šetřit a ozvat se, když je opravdu důvod. Andrejovi to například pomohlo, když se v roce 2017 s rodinou přestěhoval do Californie, kde se snažil navázat kontakty se startupovymi investory ze Silicon Valley. Kromě toho jsme si na škole vytvořili i několik dobrých přátel, se kterými se oba roky vídáme pravidelně.

A také díky škole a kontaktům z ní jsme hned na začátku kariéry získali prestižní místa ve firmách, kam se hlásí hodně skvělých a zkušených lidí, například v Benson Oak Capital, Morgan Stanley, Microsoftu a dalších. Obzvlášť v Americe je role kvalitní školy absolutně klíčová. Nejžádanější zaměstnavatelé chodí jen na top 10 univerzit a cíleně tam recruitují studenty. Ti na druhou stranu neváhají do vzdělání investovat hodně peněz a klidně si vzít velké půjčky, aby školu mohli vystudovat. To byl i náš případ. Vzdělání nás každého vyšlo v přepočtu na několik milionů korun. Ty nám díky dobrým výsledkům částečně zaplatilo stipendium, částečně jsme do toho dali své peníze.

Oba se bez pochybností shodneme na tom, že kdybychom nevystudovali UVA, šli bychom na jinou prestižní americkou školu a dělali ji naplno. Je to náročná cesta, rozhodně není zadarmo, ale nám úžasně změnila, a i více než deset let po promoci stále mění život a přináší nové příležitosti. Přestože nás oba vzdělání stálo spoustu času, energie a peněz, ani jeden nemáme pocit, že bychom kvůli školám něco obětovali. Je to ta nejlepší investice, a kromě jiného vám dá i disciplínu, píli a pokoru, které jsou pro život také moc užitečné. Každému, kdo má ambici kvalitní vzdělání získat, hodně fandíme.