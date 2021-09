Mzdy rostou, ale nejistota na trhu práce trvá

Stejně tak se začínají vracet na původní úroveň finanční i nefinanční benefity, které byly v loňském pozastaveny nebo sníženy. Trh práce je ale stále ještě ovlivněn pokračující pandemií, která se projevuje stálým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a chybějícími komponentami, což výrazně ovlivňuje a brzdí ekonomiku.

Z dnes uveřejněného širokého výzkumu agentury Grafton Recruitment mapující aktuální finanční ohodnocení pracovníků v devíti oborech a ve 13 regionech vyplývá, mimo jiné, i to, že o výši finančního ohodnocení, stejně jako o případných benefitech, začínají rozhodovat opět kandidáti na volné pozice.

„I přes mírný růst ekonomiky se dá očekávat, že návrat na předcovidovou úroveň bude ve většině odvětví pomalejší, než by si firmy přály. Jedním z důvodů je pokračující nedostatek lidí, ve výrobě pak i zdrojů a komponentů,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group, a dodává: „Napjatý trh práce nevyřešila ani pandemie. Do jisté míry za to mohou vládní programy, které jej paralyzovaly uměle udržovanou nízkou nezaměstnaností. Firmám navíc chybí i zahraniční pracovníci, kteří vloni opustili Česko a dosud se v plné míře nevrátili.“

Záchranu dle něj nelze očekávat ani od technologií, které by nahradily jednoduché manuální úkony. Investice do nich se totiž odkládají na dobu, než si podniky vytvoří finanční rezervy, které padly na loňské odstávky a udržení personálu.