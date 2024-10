Na 30 % českých zaměstnanců může využívat sick days jako benefit

Jedničku za schopnost vést dává svému šéfovi pětina pracujících, podle třetiny lidí si vedoucí zaslouží dvojku. Ukázal to průzkum personální společnosti Předvýběr.CZ. „Propadnout“ svého šéfa nechalo jen šest procent účastníků, devět procent je hodnotilo čtyřkou a tři desetiny lidí známkovali trojkou. Personálka už pár let zjišťuje, jaké faktory mají vliv na spokojenost lidí. Zajímavost práce jako nejdůležitější uvádí 31 % lidí, dobrou výplatu 29 %. Desetina lidí míní, že na spokojenost má vliv i dobrý šéf, jako nejdůležitější uvedli odbornost, zkušenosti a schopnost být oporou týmu. Na 23 % respondentů míní, že za deset let budou zapotřebí víc než nyní. Dvanáct procent si myslí, že lídři budou méně potřební nebo zcela zbyteční ‒ to proto, že se hierarchická struktura ve firmách stane flexibilnější (38 % z těch, jež předpokládají menší význam šéfů), nebo proto, že vedení nahradí umělá inteligence (35 %). Klíčovou schopností budoucích šéfů bude dobrá komunikace a schopnost rozumět lidem (po dvaceti procentech), neustálé vzdělávání (16 %), správné využívání technologií (14 %) a orientace v nových trendech (13 %).