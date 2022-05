Na jaře startuje mnoho dotačních programů pro malé, střední i velké společnosti

Společnost Veeam Software oznámila, že jmenovala Johna Jestera jako Chief Revenue Officer (CRO). John Jester povede strategii růstu společnosti Veeam pro uvedení na trh a pomůže postavit Veeam na pozici jedničky v moderních řešeních ochrany dat zahrnujících cloud, virtuální, fyzické, hybridní, SaaS a Kubernetes. Jester přichází do Veeamu z úspěšného působení ve společnosti Google Cloud. Před příchodem do Googlu strávil Jester 20 let ve vedoucích prodejních organizacích Microsoftu. Během své kariéry Jester úzce spolupracoval s partnery a považuje je za nedílnou součást vytváření řešení pro zákazníky.