Na kolik vyjdou novinky v povinném ručení a kdy je začít řešit

Digitální hlášení pro Českou kancelář pojistitelů

Nová zákonná povinnost pro pojišťovny ve zkratce znamená, že všechny smlouvy budou muset být buď online nebo v reálném čase hlášeny na Českou kancelář pojistitelů. To vyžaduje významnou implementaci na straně pojišťoven.





„I ti pomalejší hráči na trhu musejí rychle dotáhnout digitalizaci svých systémů, aby si mohli tuto zákonnou povinnost splnit. Řada pojišťoven je už s implementací skoro v cíli a první změny související s novým zákonem bude spouštět již s předstihem například v říjnu letošního roku,“ říká analytik pojištění Srovnejto.cz Tomáš Růžička.

Pojišťovny se musejí připravit nejen technicky, ale i provozně. Každá nová smlouva na povinné ručení bude muset být stejně rychle online jako všechny ostatní produkty, které zákazník uzavře přes internet.

„Přinese to poměrně zásadní změnu v přenosu dat o vzniku, změně a zániku pojištění a neprodleném zaslání této informace do České kanceláře pojistitelů a následně do registru vozidel. Zjednodušeně řečeno je záměrem zákonodárce, aby se informace o pojištění dostaly neprodleně do všech registračních systémů tak, jako je tomu například u dálniční známky, a byly obratem kontrolovatelné, například policií,“ upřesňuje Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny.

35 milionů na škody už nestačí

Původní zákonný limit krytí se z 35 milionů změní nově na 50. Starý limit – takzvaných 35 na 35, tedy částka na škody na zdraví i škody na majetku, už při dnešních cenách mnohdy zdaleka nestačí.

„Škoda na majetku se sice také navyšuje, ale z tohoto páru jednoznačně tahá za kratší konec. Majetkové škody jsou sice častější, třeba nedobrzdíte na přechodu nebo zapomenete dát přednost, ale pořád jsou to malé škody. I když zničíte velmi drahé auto, škoda na něm bude pořád v řádu jednotek milionů, což by pokryl i původní limit. Klíčový rozdíl je hlavně ve škodě na zdraví a ušlém zisku,“ vysvětluje důvody vyššího krytí Martin Daneš, ředitel pojištění Srovnejto.cz. „V tom drahém autě totiž může sedět někdo, kdo má vyšší příjem, a pokud je nehoda vaše vina, budete mu muset uhradit ušlý zisk. Pokud bude mít vážnější zranění a bude se léčit déle nebo třeba s trvalými následky, po celou dobu mu musíte platit náklady na léčení i rozdíl v příjmech před nehodou a po nehodě. To je právě ta nejvyšší částka z celého pojistného krytí.“

Proto už nyní některé pojišťovny vůbec 35 milionové limity nenabízejí a začínají právě až na úrovni 50 milionů. Úprava, kterou novela přinese, ale znamená změny hlavně u starších smluv, které mají právě původních 35. S takovými zákazníky se nyní budou muset pojišťovny spojit, aby s nimi úpravy vyřešily.

„Lze očekávat, že některé pojišťovny promítnou změnu výše limitů krytí i do ceny. Nicméně stejně jako v případě nově sjednávaných smluv bude rozdíl kolem stokoruny. Navíc některé pojišťovny již avizovaly, že pouze navýší limity krytí a nijak ceny zatím měnit nebudou,“ dodává Martin Daneš ze Srovnejto.cz.

Příklady pojištění:

Řidič bez nehod, kterému je 34 let, žije v menší obci na Zlínsku a jezdí autem Škoda Fabia.

U současných limitů 35 mil./35 mil. platí ročně 2250 korun.

U vyšších limitů 60 mil./ 60 mil. by platil 2405 korun.

Rozdíl je tedy 155 korun ročně.

Mladý zhruba dvaadvacetiletý řidič z Prahy, který už má za sebou dvě nehody a jezdí vozem Volvo V40.

U současných limitů 35 mil./35 mil. platí ročně 17 583 korun.

U vyšších limitů 70 mil./ 70 mil. by platil 18 005 korun.

Rozdíl je tedy 422 korun ročně.

Elektrokoloběžka a segway s pojištěním, s traktůrkem bez jen na zahradě

Povinné ručení by se nově mělo týkat i dalších vozítek převážně na elektrický pohon, jako jsou elektrokoloběžky nebo třeba segwaye. Stačí, aby jejich maximální konstrukční rychlost byla vyšší než 25 km/h, případně vyšší než 14 km/h, a zároveň byla těžší než 25 kg. Výjimku budou mít například elektrokola, tedy ta, jejichž primárním zdrojem energie je šlapání do pedálů, a ne pouze přípojný motor.

„Tato povinnost vznikla na základě případů souzených Evropským soudním dvorem, kdy docházelo ke škodám na zdraví či majetku způsobeným těmito minivozítky a pachatelé se nechtěli znát k úhradě škody,“ vysvětluje Filip Běhal, mluvčí ministerstva financí, které nový zákon předkládá. Počet nehod způsobených elektrokoloběžkami za poslední roky vzrostl podle údajů České asociace pojišťoven až desetkrát.

Oddychnout by si měli i majitelé zahradních traktůrků, kteří se s nimi pohybují jen na svém soukromém pozemku. Pokud by ale chtěli vyjet na silnici a přejet – byť jen o pár desítek metrů dál na jiný svůj pozemek –, stávají se vozidlem a pojištění už mít musí.

„Zákon neudává povinnost, že by tento typ pojištění musely nabízet všechny pojišťovny. Lze tedy očekávat, že ty, které se stihly připravit s předstihem budou nové pojištění nabízet velmi brzy. Určitě to ale k 1. lednu 2024 nebudou všechny,“ upřesňuje analytik pojištění Srovnejto.cz Tomáš Růžička.

Povinnost pojištění z provozu takového vozítka by se podle návrhu ministerstva financí měla týkat vždy provozovatele a ne toho, kdo si ho například dočasně vypůjčil. To je třeba případ sdílených koloběžek.

Nela Maťašeje, mluvčí pojišťovny Direct však varuje: „Povinné ručení se už nyní týká silných koloběžek, jejichž výkon přesahuje 250 W. Na takové stroje zákon pohlíží jako na mopedy. Aby mohly legálně vyjet, musí podstoupit proces registrace a splnit i další podmínky. A mimo jiné pak nemají co dělat třeba na cyklostezkách. To samé platí, a bude platit i po zpřísnění podmínek, pro situace, kdy si jezdec na elektrické koloběžce svévolně vypne omezovač rychlosti.“

Tento typ pojištění by se měl pohybovat v řádech stokorun ročně a bude velmi podobný pojištění slabších motorek:

Třeba taková typická starší Jawa 353 z roku 1958 s řidičem ve věku 34 let, který žije v malé obci ve Středočeském kraji.

Nejnižší pojistné na trhu je dokonce 59 korun ročně, většina pojišťoven ho pak nabízí za zhruba 300 až 400 korun.

Elektrická motorka 4 kW z roku 2022, kterou řídí pětašedesátiletý řidič v menší obci může mít nejnižší pojištění za 175 korun ročně, nejdražší je aktuálně na trhu lehce pod 500 korun.

Zelená karta ani v mobilu, za hranice stále s vytištěnou

Tímto krokem zanikne povinnost u sebe vozit zelenou kartu jako doklad o zaplacení povinného ručení v jakékoliv podobě, tedy na území celé ČR. To navazuje právě na novou povinnost pojišťoven, aby od nich měla Česká kancelář pojistitelů okamžitou informaci o všech smlouvách. Do tohoto registru budou mít přístup všechny státní orgány jako například policie nebo dopravní inspektorát, kam jdete třeba řešit přepis auta. Zda je tedy vozidlo pojištěné, bude možné zjistit za pár vteřin a bez zelené karty.

„Dnes trvá změna v registru zhruba dva týdny, tato prodleva odpadne a sdílení digitálních informací se zrychlí. Něco jiného je při cestě do zahraničí, tam bude i nadále sloužit vytištěná zelená karta jako mezinárodní doklad o pojištění,“ dodává Daneš ze Srovnejto.cz.

Platnost této změny je navrhována až od 1. července 2024, aby bylo více času na přípravu.

Za auto bude ručit vždy ten, kdo sedí za volantem

Tato změna se týká zejména situací, kdy se vlastník a provozovatel liší. Nejčastěji tedy, když je auto napsáno na leasingovou společnost nebo když rodič přenechá svůj vůz svému dospělému dítěti, ale vlastnit chce auto i nadále. Leasingové společnosti tedy nyní čeká přepis technických průkazů na jejich platící klienty. To stejné u soukromých aut. V obou případech se může změnit výše pojistného, protože nyní už pojišťovna uvidí přímo řidiče i třeba s jeho škodní minulostí na silnicích.

„Tato změna je správná a z logických důvodů to takto mělo být již dříve. Kdo vozidlo řídí, tak je zodpovědný i za škody, a proto by měl být pojištěný právě on,“ říká Martin Daneš ze Srovnejto.cz.

Mezi další změny, které jsou v novele zákona obsaženy, patří například nové vymezení provozu vozidla. Tato úprava má určit situace, kdy je za škodu zodpovědný provozovatel vozidla. Třeba když necháte na silnici nepojízdné vozidlo a tím vytvoříte překážku, budete zodpovědní za způsobené škody, i když vozidlo pouze stojí a nemá ani nastartovaný motor. Novinky by měly očekávat také organizátoři motoristických závodů a soutěží. Změny by se daly nazvat „legislativní zkratkou pojištění motorsportu", která bude obsahovat všechny výjimky, zaručí, že budou účastníci takových akcí chráněni pojištěním, a stanoví, co přesně pojištění pokrývá. A v neposlední řadě se řeší i přenos agendy provozu vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti z Ministerstva financí na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany, sem například patří vozila Integrovaného záchranného systému.