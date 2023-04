Na Slovensko se blíží globální vlna propouštění v IT, je to šance pro Česko získat špičkové experty?

V závislosti na pozici a lokalitě si u nás slovenští IT experti mohou vydělat o stovky až tisíce eur měsíčně více. Zaměstnavatelé jsou jim navíc ochotni vycházet vstříc a nabízet i práci z domova s minimální nutností navštěvovat firemní kanceláře.





Dle studie společnosti Challenger, Gray & Christmas Inc. propustily jen za první dva měsíce letošního roku IT firmy v USA nejvíce lidí od roku 2009. O místo přišlo více než 180 000 pracovníků, což je nárůst o 427 % v porovnání s 34 tisící propuštěnými zaměstnanci ve stejném období roku 2022. Propouštění se týká technologických gigantů jako Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Cisco, Google, Spotify, PayPal Holdings či IBM. Jde o reakci na útlum poptávky, ke kterému došlo po prudkém růstu a boomu digitalizace v době pandemie. Propouštění se pomalu začíná objevovat i na Slovensku. „Jako první jsou obvykle propuštěni dodavatelé a freelanceři, tedy lidé pracující na volné noze. Pokud bude tlak na propouštění výraznější, odejde menší část stálých pracovníků a jejich práce bude přerozdělena mezi jejich kolegy, případně i méně zkušené, ale levnější pracovníky," předpovídá Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group.

V České republice naproti tomu již několik let probíhá boom technologických a digitálních oborů. Stojí za tím růst tuzemských IT firem i rozmach vývojových center světových značek. Dle dat oborové asociace ABSL se počet vývojářů a softwarových inženýrů pracujících v těchto firmách za posledních pět let dokonce více než zdvojnásobil.

Na trhu i přesto stále chybí až 30 tisíc IT specialistů. A tak zatímco na západních trzích technologické firmy zpomalují své náborové aktivity anebo dokonce začínají s propouštěním, český trh po krátkém pozastavení náborů na konci roku 2022 opět čile nabírá, a to i kvalifikované uchazeče ze zahraničí. V současnosti se jejich pozornost obrací na Slovensko. „Propouštění na Slovensku je pro český trh překvapivě dobrou zprávou, některé pozice nedokázaly firmy dlouhodobě obsadit a nyní s růstem počtu uchazečů budou schopné své projekty dále rozvíjet,“ říká Martin Malo. Na trhu je přitom největší hlad po seniorních rolích v oblasti developmentu, velký nedostatek však hlásí i v případě specialistů na bezpečnost a Java developerů. Rostoucí poptávka po IT specialistech je patrná i v oboru podnikových služeb, kde IT představuje jednu z nejrychleji rostoucích oblastí. Uplatnění zde najdou experti celé řady specializací, od IT bezpečnosti a výzkumu a vývoje, přes správu infrastruktury a IT podporu, až po vývoj softwarových či mobilních aplikací.

Mzdy i o polovinu vyšší

Kromě zajímavějších kariérních šancí a větší stability mohou v České republice slovenští IT experti získat i lepší mzdové podmínky. „Dokonce i těm nejkvalifikovanějším a nejlépe placeným IT expertům v Bratislavě se vyplatí najít si práci v Praze, protože zde mohou dosáhnout a na vyšší mzdy, a to běžně i o polovinu a v případě nejlépe placených ředitelů IT až o tři čtvrtiny,“ konstatuje Martin Malo. Například IT administrátoři si v Praze mohou vydělat od 2300 do 4600 eur, na Slovensku je ale běžných jen 1800–2800 eur, v Trenčínském a Žilinském kraji dokonce ještě méně (1500–2400 €). Podobné rozdíly platí i u zkušených vývojářů.

Zajímavá může být pro slovenské IT odborníky i práce v Brně. Administrátoři a vývojáři si zde mohou měsíčně vydělat o 500–1000 eur více než v Bratislavě, pracovníci technické podpory o 200 eur. Administrátorům a vývojářům ze Žilinského a Trenčínského kraje se pak může vyplatit najít si práci i v Ostravě, administrátoři si zde mohou vydělat o desetinu až čtvrtinu více a zkušení vývojáři dokonce o více než třetinu.

Práce na dálku běžným trendem v IT

Slovenským expertům, kteří se rozhodnou přijmout pracovní nabídku z Čech, přitom hraje do karet i to, že došlo k rozmachu práce na dálku. „Celá řada zaměstnavatelů v IT nabízí i pozice ve full remote režimu, a tak není pro slovenské ajťáky problém pracovat z domova pro firmy se sídlem například v Praze, Brně či Ostravě,“ uzavírá Martin Malo.