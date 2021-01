Nabízíme vždy něco navíc

Jaké změny přinesl rok 2020?

Ukládání a přístup k datům se staly ze dne na den ještě důležitější než kdykoliv předtím. Miliony lidí zůstaly ihned v domácích kancelářích a mnoho firem bylo nepřipravených, bez funkčních VPN sítí, bez synchronizace dat, bez strategie. Zareagovali jsme téměř okamžitě a nabídli jsme současným a novým zákazníkům VPN Plus licence zcela zdarma.

Co Synology nabízí firemním zákazníkům?

Synology začínalo jako řešení pro domácí uživatele, a proto mnohá naše zařízení, i když jsou určena pro firemní zákazníky, stále nabízejí výhody, díky kterým si nás oblíbili domácí uživatelé a udělali ze Synology lídra na trhu v NAS segmentu. Na evoluci se nemůžete dívat jednosměrně.

Přinášet pokročilé technologie z enterprise sektoru domácím uživatelům je lákavé. Jako příklad uvedu Synology DS220+, dvojšachtové zařízení, které přináší virtualizaci, doménový server, pokročilá zálohování a mnohem více, a to za méně než 300 eur bez daně. V minulosti bylo na zmíněné funkce třeba mít dedikované servery za tisíce eur a navíc i licence. My ale věříme, že některé postupy a technologie, které si osvojili domácí uživatelé, poskytují mnoho benefitů i firemním zákazníkům, a tím si myslím, že se odlišujeme od konkurence a inovujeme trh.

Jak Synology inovuje firemní sektor trhu?

Hodnotou. Pokoušíme se nabídnout hodnotu jako řešení výzev, kterým zákazníci čelí. Synology produkty vždy nabízejí něco navíc. Můžeme to nazvat all-in-one server, nebo také použít námi redefinovanou zkratku NAS – Networking Application, Server. Software je největší devizou Synology NAS, konkrétně Synology DSM je podle mnoha odborných názorů nejpokročilejší a najvyladěnější operační systém pro NAS – tedy síťové úložiště.

A když se vrátíme ke zmiňované hodnotě, kterou poskytujeme navíc, musíme si uvědomit, že DSM lze dále rozšířit pomocí více než 100 aplikací, které nazýváme balíčky. Synology NAS tedy slouží jako úložiště, ale zároveň to může být zálohovací systém enterprise úrovně, doménový server, webhosting, interní nástroj pro spolupráci na dokumentech, jako jsou tabulky, textové soubory, prezentace a podobně.

Pokračuje nedávno představené DSM 7 v této strategii?

Samozřejmě, protože jednoduchost, výkonnost, spolehlivost a škálovatelnost jsou čtyři základní pilíře, na kterých je DSM 7 postavené. Pomáhají tak kombinovat to nejlepší ze světa domácích uživatelů a firemních zákazníků do jednoho celku, ideálního řešení, které má vysokou návratnost investice, nízké náklady na provoz či údržbu, zároveň vysokou spolehlivost a výkon.

Jak pomůže DSM 7 zredukovat náklady na IT infrastrukturu?

Jednoduchost a spolehlivost již z principu pomáhají redukovat náklady spojené s provozem IT systémů. Doba, kdy se IT administrátoři dívali na černé obrazovky s příkazovým řádkem, je dávno pryč. Rovněž také čas, kdy jste si před konfigurací služby museli přečíst padesátistránkovou příručku. Intuitivnost, kterou nabízí uživatelské rozhraní DSM s vylepšeným pomocníkem a pokročilými technologiemi pro sledování stavu a správu systému, pomáhá redukovat výdaje spojené s konfigurací a administrací takového systému. Co se týče spolehlivosti, i když se produkty Synology vyznačují vysokou mírou, závady nelze nikdy vyloučit, proto jsme pracovali na vylepšení podpory zákazníků v případě technických problémů.

Jaké typy podpory poskytuje Synology po zakoupení produktu a při jeho používání?

Všichni zákazníci mají k dispozici technickou podporu, která je pro zákazníky z České republiky a Slovenska v jejich rodném jazyce. Novinkou je ale hardwarová podpora, která je poskytována na dvou úrovních. Expresní výměna je bezplatná služba, jejímž cílem je výměna nebo oprava zařízení do pěti pracovních dnů. Tato negarantovaná bezplatná služba je dostupná pro vybrané modely série plus, routery a SSD disky pocházející z oficiální české distribuce. Pro náročnější zákazníky poskytují distributoři možnost zakoupení Next Business Day servisních balíčků s různými úrovněmi reakční doby.

Existuje možnost zabezpečení vysoké dostupnosti?

Samozřejmě že si uvědomujeme, že Next Business Day může znamenat výpadek systémů, a tedy nedostupnost dat až na 24 hodin. Pro mnoho firem je to nepřijatelné, proto Synology nabízí několik způsobů zabezpečení vysoké dostupnosti, z nichž jsou všechny bez dodatečných licenčních poplatků – tedy opět kombinace firemního světa a světa domácích uživatelů, kteří jsou zvyklí dostat balíček služeb bez nutnosti dokupování dodatečných licencí. Synology High Availability kombinuje dvě Synology NAS do jednoho klastru v konfiguraci aktivní – pasivní s automatickým failoverem, tedy přepnutím mezi aktivním a pasivním serverem v případě výpadku. Toto řešení je vhodné zpravidla pro segment menších a středních firem, protože tato technologie je dostupná již od zmiňovaného modelu DS220+. Samozřejmě je možné tímto způsobem kombinovat i výkonnější a větší Synology NAS. Nic nebrání tomu, vytvořit si výkonný, vysoce dostupný all-flash server pomocí dvou modelů Synology FS6400. Pro virtualizační prostředí nabízíme SAN řešení UC3200, speciálně vyvinuté jako iSCSI úložiště s rozšířenou podporou o protokol Fibre-Channel, a to již v roce 2021.

Jaké změny ve výkonu a škálovatelnosti přinese DSM 7?

Výkon se zvýšil nejen za normálních podmínek, kdy postřehnete výrazně rychlejší přihlašování se do DSM, práci s aplikacemi a balíčky, ale například i zvýšení výkonu RAID 6 jak při zhroucení, tak i za normálních podmínek, kde jsme dosáhli až 80% zvýšení výkonu. Proces opravy RAID pole je v nové verzi výrazně rychlejší, když například oprava pole s diskem zaplněným na 50 % zabere v DSM 7 jen polovinu času v porovnání s předchozí verzí DSM. Firemní zákazníky potěší ještě rychlejší failover, tedy automatické přepnutí z aktivního na pasivní server, a to v případě poruchy u systémů s vysokou dostupností.

Dnešní svět stojí na datech. Každý den produkujeme množství dat, která je nutné bezpečně ukládat, a naší odpovědí na požadavky na velkokapacitní úložiště je Peta Volume. V DSM 7 pomocí Peta Volume nabízíme možnost vytvoření svazku až o velikosti 1 PB. Více dat ale přináší vyšší potřebu efektivity. Aby bylo úložiště používáno co nejefektivněji, bude v DSM 7 deduplikace rozšířena z úrovně aplikace, jak ji známe z aktuální DSM verze, na celý NAS. Tato funkce bude uvedena v roce 2021 jako update pro DSM 7.

Jaká je pozice Synology v oblasti cloudových řešení?

Synology před pár lety uvedlo vlastní cloudové řešení – Synology C2 se servery v německém Frankfurtu. V roce 2021 rozšíříme propojení DSM a C2, které ještě více umožní zefektivnit způsob, jakým firmy ukládají a pracují s daty. Privátní cloud nabízí úplnou kontrolu nad soubory, rychlost přístupu k souborům limitovanou pouze rychlostí sítě, a je tedy ideálním řešením pro bezpečnou, pohodlnou a rychlou práci se soubory, nezávislou na rychlosti a dostupnosti připojení k internetu. Takové řešení s vlastním hardwarem může firmě navíc ušetřit řádově tisíce až desítky tisíc eur, protože náklady na cloudová řešení výrazně rostou s rostoucím množstvím dat.

Na druhé straně, při cloudových řešeních je počáteční investice nižší než v případě privátního cloudu. Přístup k datům bývá také jednodušší, nemusí se řešit VPN připojení a s tím spojená konfigurace a nároky na síťový hardware. Kombinace Synology NAS a Synology C2 cloudu efektivně spojuje výhody obou řešení. Synology C2 cloud slouží jako primární úložiště dat a nejpoužívanější data jsou zároveň synchronizována a uložena i na lokálním NAS.

Jaké novinky můžeme očekávat v oblasti zálohování?

Ať už jde o firemní, nebo domácí uživatele, pokud máte Synology NAS, nechcete ho využívat jen jako úložiště. A právě funkce zálohování je jednou z nejčastěji dotazovaných funkcí. Active Backup Suite není žádnou novinkou, je to vyhledávaný balíček, protože kombinuje výhody dobrých a bezplatných zálohovacích řešení. Jak poznáte dobré zálohovací řešení? Zálohuje kompletní infrastrukturu – fyzické počítače, virtuální a fyzické servery a v dnešní době stále častěji i cloud. Ano, zálohování cloudových řešení, jako jsou G-Suite a Microsoft 365, je stále populárnější. Dobré řešení podporuje deduplikaci, aby šetřila úložný prostor a nevytěžovala síť. Podporuje centrální management a monitoring. A dobrá řešení jsou samozřejmě placená, protože zmíněné pokročilé funkce podléhají zpravidla nějakému licenčnímu modelu.

A jak poznáte vynikající zálohovací řešení? Je to jednoduché. Pokud dokážete identifikovat dobré řešení, pak vynikající nabízí pokročilé funkce dobrého řešení a nevyžaduje licence. A právě to je Active Backup Suite od Synology!

Active Backup for Business se v následujícím roce dočká několika vylepšení. Pokud jde o platformy, máme plně pokrytou Windows platformu a Linux na úrovni souborové zálohy. Uživatelé MacOS se také mohou těšit na příchod Active Backup for Business pro tuto platformu, pracujeme totiž i na řešení zálohování pro Mac uživatele. Jedním z nejčastějších požadavků, které jsme dostávali, byla možnost šifrování záloh, a protože věnujeme velký důraz zpětné vazbě od zákazníků, Active Backup bude podporovat AES256 šifrování záloh, které zaručí velmi vysokou bezpečnost zálohovaných dat.

Stejně jako dojde propojením Synology C2 cloudu a Synology NAS k vytvoření hybridního cloudu, plánujeme také integraci Active Backup for Business do Synology C2. Bude tak možné zálohovat zmiňované platformy nejen na Synology NAS, ale také přímo na Synology C2 server, který je pro evropské zákazníky umístěný v německém Frankfurtu.