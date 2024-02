Navazujeme užší spolupráci: CFO pod lupou

Základem je oslovení potencionálních zájemců z řad finančních ředitelů nebo i jiných funkcí, které mají pod svým palcem rozhodování o financích ve firmě či společnosti. Zájemci od nás dostanou pět otázek, na které nám odpoví. Na našich stránkách zveřejníme tyto odpovědi jednotlivých CFO, které budou dostupné pro všechny naše čtenáře online. Součástí odpovědí bude fotografie odpovídajícího CFO nebo člověka, který zastává ve firmě či společnosti funkci finančního ředitele.





Jednou za čtvrtletí pak zveřejníme výběr z odpovědi na otázky i v našem časopisu CFOworld a získané vhodné odpovědi využijeme pro vytvoření článků pro náš tištěný časopis CFOworld. Ten vychází pravidelně jednou za čtvrtletí.

Nabízíme tuto akci pro všechny zájemce ZDARMA!

Co pro to musíte udělat?

Pokud máte zájem o tuto akci, napište šéfredaktorovi CFOworldu, Milanu Louckému, na jeho e-mailovou adresu milan.loucky@iinfo.cz. Nebo se spolu lze domluvit na jeho telefonu +420 730 158 778. Následně obdržíte pět otázek, platných pro právě probíhající čtvrtletí.

Vaše odpovědi na jednotlivé otázky jsou omezeny na deset vět. Po vyplnění odpovědí je pošlete zpět do redakce spolu s vaší fotografií ve vysokém rozlišení (minimálně ve formátu 1200 obrazových bodů na delší straně), aby bylo možné tuto fotografii přiložit nejen k vašim odpovědím na web, ale následně i do časopisu. V případě, že kvalitní fotografie nemáte, můžeme vám zprostředkovat služby našeho profesionálního fotografa, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Pokud tuto možnost budete chtít využít, prosím uveďte to hned do úvodního kontaktního e-mailu.

Chcete-li však zvýšit dopad vašich odpovědí, je více než vhodné k vašim odpovědím přiložit i logo společnosti s adresou, na kterou má vést aktivní proklik z loga, a případně i kontakt na vaši osobu (e-mail, telefon). Tato možnost je zpoplatněna částkou 7 500 Kč. Do konce srpna 2024, tedy do odpovědí v čísle 3/2024 CFOworldu je poskytována 33% sleva, za zveřejnění loga plus aktivního prokliku na vaši firmu tak zaplatíte jen 5 000 Kč. K tomu od vás opět potřebujeme logo vaší firmy ve vysokém rozlišení.

Je však možné rozhovor zveřejnit bez loga a aktivního prokliku. Myslíme si ale, že tyto prvky zvýší atraktivitu a případný dopad vašich odpovědí na čtenáře, kteří tak mohou snadno a rychle kontaktovat toho, kdo odpovídá na otázky.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit povědomí o názorech a akcích, jakými vaše společnost dosahuje plánovaných cílů v oblasti finančního vedení, a možnost vzájemně srovnat, jaké priority a cíle společnosti mají a s jakými nástroji ji vedou k úspěchu.

Stejně tak chceme srovnat činnost CFO v různých oborech, protože projekt CFOworld byl dosud zaměřen prioritně spíše na firmy zabývající se ICT technologiemi. Zajímá nás tedy názor CFO z oblasti bankovnictví, investování, výrobních podniků, dodavatelů různého zboží, ale třeba i firem, zabývajících se logistikou i dalšími obory.

Výsledkem zveřejnění vašich odpovědí je srovnání, jak které podniky přistupují k řízení podniku, jejich názory a tipy či rady, jak být v maximální míře co nejefektivnější ve vaší každodenní práci finančního ředitele.

A na konec, i kontakt s vámi bude příležitostí k dalším akcím, které mohou následně navázat. Jde třeba o zveřejnění zajímavého materiálu pro ředitele a finanční ředitele o vašich produktech či službách, které by mohly ostatním ředitelům pomoci v práci, jejím zefektivnění i zvýšení konkurenceschopnosti v oboru, ve kterém jejich společnost podniká.

A nejen to…

Milan Loucký,

šéfredaktor CFOworldu

(kontaktní údaje v textu)