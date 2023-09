Návrhu konsolidačního balíčku se bojí 81 % Čechů

Dominik Hádl stál za založením české pobočky Monstarlabu, kterou do roku 2023 řídil. Za osm let se vypracoval na pozici SVP CIO pro regiony Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika. Nyní se rozhodl pro kariérní přestávku na cestování. Řízením pobočky je od září pověřena Markéta Ohnišťová. Během Hádlova působení se z Monstarlabu stal globální hráč v oblasti poradenství. Růst firmy letos vyvrcholil jejím vstupem na tokijskou burzu. Už v 18 letech vytvořil vlastní aplikaci Pyro!, kterou od něj později odkoupil Facebook a dodnes je součástí aplikace Messenger. V roce 2022 se umístil v žebříčku Forbes 30 pod 30. Hádlova pozice SVP CIO spočívala v řízení IT a bezpečnosti i integraci a aplikaci nových technologií ve společnosti napříč 27 pobočkami v Evropě, jihovýchodní Asii a Severní i Jižní Americe.