Nejlepší finanční ředitelé za rok 2020

Petra Heinrich Liedtke byla jmenována do funkce viceprezidentky pro partnerský a komerční prodej VMware v regionu EMEA. Povede divizi s 500 zaměstnanci a bude zodpovědná za to, aby rozvinutý ekosystém partnerů společnosti měl digitální základ pro poskytování modernizovaných aplikací a multi-cloudu zákazníkům usilujícím o dosažení obchodních výsledků prostřednictvím své digitální transformace. Bude spolupracovat na zlepšování partnerských obchodních modelů a uvolňování schopností partnerů prostřednictvím řešení a služeb společnosti VMware. Petra s sebou přináší znalosti obchodních kanálů, které získala během více než 25 let působení v oboru. Naposledy jako viceprezidentka pro partnerský a produktový prodej v regionu EMEA ve společnosti Red Hat.