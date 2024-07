Neprávem opomíjený a málo známý zaměstnanecký benefit

Unikátnost tohoto pojištění tkví v tom, že dokáže pokrýt hlavní životní rizika zaměstnance – včetně závažné invalidity nebo nesoběstačnosti s doživotní rentou na dlouhodobou péči – i maximalizovat úsporu na daních, protože celé pojistné je daňově uznatelné.





„Pravidelně se Čechů ptáme, na čem jim v životě opravdu záleží. Z našich průzkumů vycházejí jako jasní vítězové rodina a zdraví. Rodinu považuje za zdroj svého životního štěstí 9 z 10 Čechů a většina je proto rozhodnuta, že pokud se někdo blízký dostane do zdravotních problémů, bude se o něj starat,“ konstatuje Michal Korejs, ředitel produktu a underwritingu NN Životní pojišťovny.

I proto vzniklo nové životní pojištění NN Orange Benefit, které v sobě spojuje krytí hlavních životních rizik pro zaměstnance a investování v prověřených fondech s minimem poplatků. Jeho velkou výhodou z pohledu zaměstnavatele je, že si tento příspěvek na životko může započítat do daňově uznatelných nákladů – do výše 50 tisíc korun je osvobozeno od daně i od povinných odvodů. Pokud si platí část pojistného sám zaměstnanec, může si tuto částku odečíst ze svého daňového základu, a to až do výše 48 tisíc korun. V obou případech jde o celkové roční limity společné pro všechny státem podporované produkty zajištění na stáří.

„Firmám přinášíme jedinečnou možnost přispívat zaměstnancům na krytí hlavních životních rizik, jako je nesoběstačnost, invalidita 3. stupně nebo riziko smrti, a současně investovat. Takový příspěvek zaměstnavatele je přitom osvobozen od daní i povinných odvodů. Daňové zvýhodnění se navíc vztahuje i na pojištění dlouhodobé péče pro blízké osoby. Díky tomu může zaměstnanec získat mnohem více možností, jak se vypořádat se situací, kdy někdo z jeho blízkých potřebuje péči. Měsíčně vyplácenou rentu je možné využít třeba na pomocnou profesionální péči, která rodině odlehčí a pomůže situaci zvládnout, aniž by bylo nutné zaměstnání zcela opustit,“ vysvětluje Korejs.

Zajištění rodiny, které uleví. I na daních

Zaměstnanecké benefity pomáhají, aby byli lidé v zaměstnání spokojení a motivovaní. Ale i tomu, aby při současné nízké nezaměstnanosti dokázali personalisté oslovit zajímavé kandidáty, a firmy tak získaly nové kvalitní zaměstnance. NN Orange Benefit přináší jednoduché řešení, které zaměstnavatelům umožňuje přispívat na životní pojištění pro ně i jejich blízké a poskytnout jim díky tomu podporu v nelehkých životních situacích.

„HR profesionálové neustále hledají nové cesty, jak dát svým stávajícím i potenciálním zaměstnancům jasně najevo, že jim na nich záleží. NN Orange Benefit jako kompletně daňově uznatelné životní pojištění dokáže poskytnout zaměstnancům jistotu, že je o jejich rodinu postaráno i v případě nečekaných událostí, které život občas přináší,“ vysvětluje Jan Fedič, který v NN Životní pojišťovně vede tým firemních benefitů pečující o desetitisíce zaměstnanců ve více než 13 tisících společnostech.

Daňové výhody jsou pro firmy dalším pádným argumentem. Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je daňově uznatelným nákladem, pokud jsou dodrženy zákonem stanovené podmínky. A všechny parametry NN Orange Benefit jsou nastaveny právě tak, aby tyto podmínky byly vždy splněny.

„Celý příspěvek na životní pojištění NN Orange Benefit je daňově uznatelný až do státem daného limitu, a to včetně příspěvků do investiční složky. Tu může zaměstnavatel efektivně využít nejen pro pravidelné platby, ale i pro platby mimořádného pojistného, pokud chce třeba ocenit zaměstnance bonusem. Pokud si na smlouvu přispívá i zaměstnanec, otevírá se prostor pro úsporu na daních samozřejmě i pro něj,“ komentuje Fedič praktické využití.

Investice jsou nedílnou součástí pojištění NN Orange Benefit a pro větší přehlednost je investiční složka zcela oddělena od rizikového pojištění. Díky ní lze v rámci pojištění investovat do prověřených podílových fondů od fondu s vyhlašovanou úrokovou sazbou až po velmi atraktivní dynamický fond založený na ETF. Výhodou je minimální poplatkové zatížení a možnost měnit rozložení fondů podle aktuálních investičních preferencí.

„NN Orange Benefit představuje nové komplexní řešení, které podporuje finanční i duševní pohodu zaměstnanců, přirozeně buduje loajalitu vůči firmě a zároveň je finančně výhodnější pro zaměstnavatele i zaměstnance například oproti navyšování mzdy. Především je to ale benefit, který přináší skutečnou péči o zaměstnance,“ shrnuje Jan Fedič.