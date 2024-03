Neslýchané: VMware zdražuje v průměru o 300 %! Pro poskytovatele cloudových služeb mohou být změny likvidační

Podle Václava Svátka, generálního ředitele společnosti ČMIS, se tak potvrdily spekulace z posledních měsíců, podle kterých Broadcom, nový vlastník VMware, usiluje o změnu cenové politiky a snaží se zvýšit marže na poskytování licencí. Z nabídky navíc úplně mizí bezplatná verze služby. Na změnu ale podle něj doplatí také poskytovatelé cloudových služeb, u kterých není vůbec jisté, zda získají pro řešení další kontrakt, nebo jak bude fungovat licenční model. Nejistota tak dopadá také například na telekomunikační firmy, které doposud – podobně jako ostatní – ještě neobdržely nové kontrakty s konkrétními podmínkami. Ty ale mají platit už od 1. května 2024!





„Potvrdilo se, že VMware přechází zcela na model předplatného a mění licenční podmínky pro koncové zákazníky. Že se po převzetí firmy ze strany Broadcomu změní i cenová politika, jsme sice očekávali, ale změna je to opravdu výrazná. VMware nově neposkytuje perpetuální licence s plnohodnotnou podporou jako doposud, a když se podíváme na to, jak se firmám nová licenční a cenová politika prodraží, vidíme zvýšení cen v průměru o 300 %. Je tak jisté, že řada koncových zákazníků, zejména těch menších, se nyní bude dívat po jiných řešeních, zejména Hyper-V a KVM,“ vysvětluje dopady změny Václav Svátek, generální ředitel ČMIS.

Místo perpetuálních licencí tak VMware nově nabízí pouze 1-, 3– a 5letá předplatná. Dopad nových licenčních podmínek a cen na firmy se ale bude lišit v závislosti na konkrétní konfiguraci, kterou daná firma má. Změna cenové politiky nicméně znamená také to, že malé firmy a jednotlivci už nebudou mít přístup k bezplatné verzi VMware vSphere Hypervisor. Situace se mění rovněž pro poskytovatele cloudových služeb, kteří neznají ani nové licenční podmínky a ceny, ale nevědí ani to, zda vůbec nové kontrakty dostanou. Spekuluje se také, že licencování přejde z per RAM na per Core.

Optimalizace hardwaru znovu na scéně

Nově má být licencování VMware založeno na specifikacích hardwaru. To by donutilo firmy pečlivě plánovat nákupy hardwaru, aby zajistily, že za své softwarové licence dostanou tu nejlepší hodnotu. To zpravidla znamená další náklady navíc a menším firmám se v mnoha případech ani nevyplatí.

„Výběr vhodného hardwaru na míru licenčním podmínkám je zase o dost důležitější a pro ty, kdo to nedělají denně, to může být docela výzva. Pro malé firmy jsou nové licenční a cenové podmínky nevýhodné a myslím si, že se řada z nich obrátí k jiným alternativám pro virtualizaci serverů jako Hyper-V a KVM,“ uzavírá Svátek.

Komentář redakce: Nejde o vtip?

Po přečtení zprávy bychom se mohli domnívat, že nový vlastník podniká kroky, kdy využívá svého monopolního postavení na trhu a možná lze očekávat i reakci jurisdikce EU. Na celém příběhu je rovněž podivné i to, že se očekává průměrné zdražení poskytovaných řešení až o 300 % a přitom uživatelé nemají dosud žádné oficiální kalkulace pro jimi používaná řešení! Přitom – jak hovoří zpráva – začne úprava ceníků platit už od května tohoto roku.

Celé tohle sdělení nám přijde jako vtip, pokud je ale myšleno vážně, pro spoustu společností bude cestou k jejich likvidaci. V případě, že se firmy rozhodnou pro jiné řešení, pak je čeká finančně i časově náročná cesta spočívající v nové konfiguraci prostředí pro poskytování služeb založených na řešeních VMware.

Situaci budete dále monitorovat, protože především pro ekonomické lídry společností představuje tento krok náročné řešení, do kterého bude třeba investovat.