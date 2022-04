Nezapomeňte svou firmu registrovat ve speciálním vydání TOP 100 ICT společností v České republice

Za první čtvrtletí tohoto roku ušetřilo 446 tisíc lidí, kteří v tomto období využili síť kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, přes 97 let svého času. Nejvíce díky možnosti vyřízení konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak (44 % celkového uspořeného času) následované řešením výpisu z rejstříku trestů (36% podíl). Za 15 let, po které Czech POINT funguje, systém ušetřil ekvivalent 5250 let času občanů. Vyplývá to z Czech POINT Indexu společnosti NEWPS, která systém Czech POINT provozuje. Dlouhodobě nejvíce času občané šetří díky službě získání výpisu z rejstříku trestů. V posledních letech se ale z pohledu časové úspory dostala do popředí i konverze dokumentů.