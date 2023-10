Nová data o používání umělé inteligence ukazují, kdo ji opravdu používá

Z průzkumu vyplývá, že 49 % lidí již použilo generativní AI, přičemž více než třetina těchto uživatelů využívá technologii AI denně a plánuje ji používat ještě více. Z údajů však také vyplývá, že polovina lidí tuto technologii nikdy nepoužila a 64 % z nich by ji používalo více, kdyby byla bezpečná a více zabezpečená.





„Tato data ukazují, jak rychle se generativní umělá inteligence za necelý rok rozšířila,“ říká Clara Shih, generální ředitelka společnosti Salesforce AI. „Za svou kariéru jsem ještě nezažila, aby se nějaká technologie ujala tak rychle. Aby AI skutečně změnila způsob, jakým lidé žijí a pracují, musí nyní organizace vyvinout AI, která bude zakořeněná, důvěryhodná a snadno dostupná pro všechny, aby mohli vykonávat příjemnější a produktivnější práci.“

Superuživatelé

Podle průzkumu jsou uživatelé generativní umělé inteligence mladou, angažovanou a sebevědomou skupinou „superuživatelů“, což znamená, že tuto technologii používají často a věří, že jsou na dobré cestě k jejímu zvládnutí.

• 65 % uživatelů generativní umělé inteligence jsou mileniálové nebo generace Z a 72 % z nich je zaměstnaných.

• Téměř 6 z 10 uživatelů je přesvědčeno, že jsou na cestě ke zvládnutí této technologie.

• 70 % příslušníků generace Z uvádí, že tuto technologii používá, a 52 % z nich věří, že jim pomůže při informovaném rozhodování.

Uživatelé navíc v nejbližší době nepoleví ve svém úsilí o využívání AI, protože 52 % z nich tvrdí, že tak činí častěji v porovnání s dobou, kdy s AI začínali.

Více než jen zábava

Uživatelé generativní umělé inteligence tuto technologii stále zkoumají a snaží se rozšířit její využití na pracovišti a interakci s podniky:

• 75 % uživatelů chce automatizovat úkoly v práci a používat generativní AI pro pracovní komunikaci.

• 38 % používá generativní umělou inteligenci pro zábavu a 34 % pro učení se o tématech, která je zajímají.

• 62 % by generativní umělou inteligenci používalo více, kdyby byla bezpečnější.

Než začnou AI využívat, hledají uživatelé větší bezpečnost, vzdělání a větší integraci do svého života:

• 70 % uživatelů, kteří generativní umělou inteligenci nepoužívají, by ji používalo, kdyby o této technologii věděli více.

• 64 % by generativní umělou inteligenci používalo více, kdyby byla bezpečnější.

• 45 % by generativní umělou inteligenci používalo více, pokud by byla integrována do technologií, které již využívají.

Metodika

Průzkum byl proveden mezi 4041 respondentem ve věku 18 a více let v USA, Velké Británii, Austrálii a Indii. Průzkum probíhal od 16. do 22. srpna 2023. Vzorek respondentů je vážen podle profilu definice vzorku, aby poskytl reprezentativní vzorek pro vykazování výsledků. Profil je obvykle odvozen z údajů ze sčítání lidu, nebo pokud nejsou k dispozici informace ze sčítání lidu, z údajů akceptovaných odvětvím.