Jaká byla vaše cesta k IT a k firmě C SYSTEM CZ?

Moje kariéra je spojená s působením ve společnosti C SYSTEM CZ. Ta vznikla přibližně před pětadvaceti lety. Začínali jsme v Brně s prodejem a servisem produktů HP, postupně jsme rozšiřovali spolupráci s dalšími výrobci IT techniky a současně jsme směřovali naši působnost do dalších lokalit republiky. Má firemní cesta pokračovala přes pardubickou pobočku do Prahy, kam jsem se nakonec přestěhoval a kde jsme postupně vybudovali pobočku se stovkou zaměstnanců. Stále jsme ryze českou firmou, i když dnes můžeme říct, že se řadíme mezi největší IT dodavatele výpočetní techniky, což také dokazuje naše pravidelné vyhlašování nejlepšími IT partnery v České republice. S úctou a skromností můžeme říct, že jsme mezi předními certifikovanými partnery většiny IT výrobců, kteří jsou zastoupeni v České republice.

Nevsadili jste na jedno silné centrum, ale šli jste cestou více regionálních poboček, osvědčila se vám tato strategie?

Myslím, že zcela nepochybně. Nyní máme pobočky v devíti velkých krajských městech, ve kterých pracuje okolo tří set zaměstnanců, a máme obrat přibližně jeden a půl miliardy korun. Díky tomu, že působíme napříč celou republikou, máme velkou výhodu, můžeme totiž efektivně obsluhovat zákazníky jak v jednotlivých regionech, tak i firmy, které potřebují partnera s celorepublikovou působností, protože jejich hlavní byznys je také celorepublikového charakteru. Takovými zákazníky jsou například sítě lékáren, prodejny potravin, čerpací stanice nebo úřady práce.

Jaké všechny služby zajišťujete?

Naše portfolio služeb pokrývá široké spektrum IT infrastruktury, zahrnuje vše od návrhu řešení, dodávek výpočetní techniky přes instalaci, případně implementaci celého řešení až po správu, případně kompletní outsourcing. Jsme schopní našim zákazníkům poskytnout techniky-specialisty, kteří mohou nahradit kompletně jejich interní IT oddělení, a ušetřit tak zákazníkovi náklady, nebo doplnit jejich specialisty jen v oblasti, jež vyžaduje specifické znalosti. Součástí našich služeb jsou také síťová řešení, od analýzy, návrhu řešení přes implementaci až po komplexní řešení bezpečnosti sítě. Můžeme říct, že mezi naše klienty patří společnosti z většiny odvětví – od komunikačních služeb přes zdravotnictví, školství až po veřejnou a státní správu.

Ve svém oboru působíte jako průkopníci operativního leasingu, jak jste k této službě dospěli?

Financování IT technologií našich zákazníků řešíme již delší dobu. S operativním leasingem jsme začali jako s evolučním důsledkem našich dřívějších finančních služeb. Dříve šlo převážně o různé formy pronájmu hardwaru, tiskové služby, kde zákazník platí za vytištěnou stránku, odložené platby nebo prodej na splátky. V posledním roce a pravděpodobně také v důsledku koronavirové krize se na nás začali zákazníci obracet stále více s žádostí o pomoc s financováním pořízení jejich nových IT technologií. Firmy si začaly daleko více hlídat své investiční výdaje, začaly být opatrnější při plánování svého cashflow. Rostly poptávky zákazníků, zdali bychom jim v době finanční nejistoty nemohli pomoct s financováním. Tato situace dala vzniknout naší nové divizi operativního leasingu, kterou dnes prezentujeme jako C LEASING.

Operativní leasing má řadu výhod, firmy jej za posledních patnáct let dobře znají především z financování vozového parku. Naše společnost je aktuálně schopna formou operativního leasingu pokrýt potřeby kompletních dodávek IT techniky, tedy nejen počítačů, notebooků, tiskáren, ale také serverů, datových úložišť nebo celé síťové infrastruktury.

Je operativní leasing, který nabízíte, v něčem specifický?

Na operativní leasing na auta si lidé zvykli, u IT nezískají jen HW na splátky, ale dostávají ještě spoustu dalších služeb. Dodáváme celý IT ekosystém, ne jen koncová zařízení, ale také servery, datová úložiště, networking, bezpečnostní řešení. To je asi hlavní rozdíl, jímž se odlišujeme třeba od leasingu, který nabízejí banky. U nás to nezačíná a nekončí jen samotným financováním. To je jen základ spolupráce, nad nímž jsme schopní postavit kompletní projekt dodávky hardwaru a služeb.

Navíc naše nízká hranice požadovaného finančního objemu a nulová akontace umožňují také poskytovat operativní leasing menším firmám.

Znamená to, že nedodáváte pouze hardware, ale současně zabezpečujete i podporu a servis?

Ano, po celou dobu leasingu je zákazníkovi k dispozici on-line telefonická podpora, případně vzdálená správa zařízení, pokud o ni má zájem. Jak jsem již říkal, služby mohou být komplexní a mohou zahrnovat také klidně správu celé IT infrastruktury. Naši technici jsou schopní zajišťovat správu vzdáleně nebo přímo na místě u zákazníka. Naší výhodou je také schopnost poskytovat záruční servis na většinu IT produktů, v případě poruchy tak zajistíme náhradní zařízení, aby zákazník mohl pracovat dál, a nebyla tedy omezena jeho činnost. Součástí našeho operativního leasingu je také pojištění, které pokrývá nejen riziko krádeže, ale také poškození hardwaru živly, případně náhodná poškození, k nimž může například dojít, pokud vám notebook upadne nebo si jeho klávesnici polijete kávou.



Zatím jsme se hodně věnovali technickým aspektům, jaké výhody může v operativním leasingu vidět třeba finanční ředitel firmy?

Operativní leasing poskytuje výhod hned několik. Tou hlavní je možnost plánovat měsíční náklady, díky čemuž se dá mnohem lépe pracovat s podnikovým rozpočtem. Zákazník získá IT produkty nebo celou infrastrukturu na splátky a předem přesně ví, jaký bude jeho měsíční náklad.

Tyto náklady se navíc hradí z provozních výdajů, jejichž plánování je zpravidla jednodušší. Současně dokážete lépe plánovat výdaje a práci s cashflow, což je přínosné nejen pro malé a startupové firmy, ale i pro spoustu dalších společností. Nové IT vybavení není třeba odepisovat, protože jej zákazník nevlastní, není to jeho majetek, pouze ho užívá. Součástí leasingové smlouvy mohou být i další služby, které dokážou předejít náhlým a nečekaným výdajům, jako je třeba již zmíněný servis a přerušení provozu. Zákazníkům také šetříme náklady na likvidaci starých zařízení. Na konci leasingového cyklu je odvezeme, a pro zákazníka tak odpadá administrativní vyřazování majetku, starost, co se starým hardwarem, jak se jej zbavit, případně jak jej ekologicky zlikvidovat.

Projevují se nějak tyto výhody ve zvýšeném zájmu o váš operativní leasing – C LEASING?

Ano, na zvýšeném zájmu se také zřejmě podepisuje nárůst cen výpočetní techniky. Aktuálně vyšší ceny jsou jedním z důsledků současné situace na trhu a zapříčinila je kombinace navýšení poptávky po IT produktech, nedostatku některých surovin při výrobě, a následně tak některých komponent spolu s problémy, které řeší mezinárodní logistika například v nedostatku přepravních kontejnerů. Tyto zvýšené náklady tak nutí finanční oddělení našich zákazníků přemýšlet o tom, zda nelze přesunout nákladnější investice do průběžného provozního financování. Naše nová divize operativního leasingu – C LEASING se tak snaží našim klientům zjednodušit život, aby se mohli věnovat primárně svému core byznysu. Naše snaha je být partnerem, který zajistí komplexní službu o IT technologie včetně financování, kdy přesně víte, jaké budou vaše měsíční náklady.

Příkladové kalkulace HP EliteBook 840 G8

Počet: 10 ks

Trvání leasingu: 3 roky

Měsíční poplatek: 870 Kč

Zahrnuté služby: Tříletá NBD/On-Site záruka, služby HP Wolf Security a HP Proactive Insights, pojištění proti přírodním živlům a krádeži

Parametry zařízení: Microsoft Windows 10 Pro,

14” Full HD displej, 2× 8 GB paměti RAM, podsvícená klávesnice, Bluetooth, webkamera HP ProBook 450 G7

Počet: 12 ks

Trvání leasingu: 3 roky

Měsíční poplatek: 690 Kč

Zahrnuté služby: Tříletá NBD/On-Site záruka, služby HP Wolf Security a HP Proactive Insights, pojištění proti přírodním živlům a krádeži

Parametry zařízení: Microsoft Windows 10 Pro,

15,6” Full HD displej, procesor Intel® Core™ 5, 16 GB paměti RAM, 16 GB paměti RAM, 512 GB SSD, podsvícená klávesnice, Bluetooth, webkamera

Jak dlouhý je vlastně cyklus obměny zařízení v operativním leasingu?

Standardní cyklus obměny zařízení jsou tři, nejvýše čtyři roky, pak klesá výkon a rostou servisní náklady. Záleží však také na typu zařízení i na požadavcích zákazníků. Například obměna mobilních telefonů u některých našich klientů je kratší než u notebooků. Jsou také zákazníci, kteří vybavují své obchodní reprezentanty novým hardwarem každé dva roky. Vždy se snažíme reagovat na aktuální potřeby zákazníků a hledat pro ně optimální řešení. Ne všichni obnovují celou svou infrastrukturu najednou, většina zákazníků má techniku, která se historicky pořizovala průběžně a nyní je v různé fázi svého životního cyklu. Operativním leasingem tak můžeme pokrýt potřeby třeba pouze nově zřízeného oddělení nebo s jeho pomocí obnovovat průběžně ta zařízení, která již dosloužila.

Pokud jde o přesun investičních prostředků na provozní financování, podobně poslouží i využívání cloudových služeb. Jak vidíte tuto paralelu?

Stále častěji se infrastruktura, aplikace a data přesouvají do cloudu, celá řada výrobců taková řešení podporuje. Operativní leasing má skutečně určitou podobnost. Zákazník financuje své IT z provozních prostředků. Právě tato možnost je jednou z výhod, kterými se dodavatelé snaží své klienty motivovat k využití cloudu. Na rozdíl od západních zemí se ale tento trend v České republice uplatňuje výrazně méně, české firmy chtějí mít data u sebe a hardware pod kontrolou. Operativní leasing IT je kombinace, kdy zákazníci mají svá data i zařízení u sebe, ale financují je formou splátek. Data zákazníků nejsou umístěna ve vzdálených datacentrech třetích stran, a nemusejí tak mít obavu, že nevědí, kdo všechno má k jejich datům přístup. To je asi důvod, proč zájem o operativní leasing IT infrastruktury roste a proč v některých ohledech může být přijatelnější volbou než cloud.

Jste určitým mezičlánkem mezi zákazníky a velkými výrobci, nekonkurujete jim?

Naopak, všichni jsme součástí jednoho ekosystému a naše role je důležitá jak ve vztahu k zákazníkům, tak i k výrobcům. To se týká i operativního leasingu, kde my jako integrátor jsme schopní v rámci potřeb zákazníka zajistit produkty různých výrobců. Většina producentů umí zákazníkům poskytnout své vlastní financování, které ale bývá omezeno pouze na jejich produkty, případně je ohraničeno objemem financování v milionech korun. My umíme nabídnout IT produkty výrobců také menším zákazníkům, kteří řeší pořízení IT vybavení, kde kontrakty začínají ve statisících korun. Jak jsem již zmínil, operativní leasing – C LEASING je navíc s nulovou akontací.



Máte v tomto okamžiku nějakou nabídku, která se speciálně týká operativního leasingu?

Aktuálně máme pro naše zákazníky připravené speciální podmínky na financování koncových zařízení od společnosti HP Inc. Jedním z důvodů, proč nyní nabízíme v rámci operativního leasingu hardware od HP, jsou dvě jejich unikátní služby, které mají ve svém portfoliu a jsou součástí našeho operativního leasingu. První služba zajišťuje proaktivní sledování hardwaru, které je schopné předcházet jeho selháním a proaktivně toto selhání řešit. Druhou službou je zajištění bezkonkurenční bezpečnosti koncových stanic. Obě služby velmi přesně zapadají do širšího souboru očekávání, které zákazníci u operativního leasingu IT infrastruktury mají: tedy bezpečný, bezproblémový a především nepřetržitý chod všech zařízení.