Nová směrnice EU: data a energie musí začít spolupracovat

Pokračující práce zaměstnanců z domova klade na IT administrátory a MSP poskytovatele vyšší nároky. Ti se tak musejí přizpůsobit a rozšířit své služby o nástroje IT bezpečnosti v oblasti ochrany koncových bodů. Mezi ně nepatří už jen počítače či notebooky, ale do firemních sítí se připojují i soukromá PC, tablety, chytré telefony a hodinky či IoT zařízení. Pokud nejsou koncové body chráněny, vystavují se sítě organizací hrozbám útoku v důsledku neaktualizovaného softwaru, nakažených e-mailů, domácích sítí zabezpečených slabými hesly nebo malwaru staženého z podezřelých webů. Vedle funkčností vzdálené správy a monitoringu je třeba rozšíření MSP portfolia o poskytování služeb ochrany koncových bodů s pomocí nástrojů Endpoint Detection and Response (EDR), centrálně řízeným antivirem, správou hesel aochranou e-mailů. „Před poskytovateli MSP služeb stojí úkol – chránit sítě svých zákazníků, ale i koncové body jejich vzdálených pracovníků,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti Zebra Systems.