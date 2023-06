Nové designové QR kódy v restauracích

Společnost Veeam Software jmenovala Kacy Hassackovou na pozici Chief People and Culture Officer (CPC). Kacy nastupuje do společnosti Veeam, aby vedla všechny záležitosti týkající se lidí, včetně získávání a péče o talenty, rozvoje vedoucích pracovníků, iniciativ v oblasti diverzity, rovnosti a začleňování (DEI), angažovanosti zaměstnanců a toho, aby se společnost Veeam stala nejlepším místem pro kariérní růst a umožnila každému přinést do práce to nejlepší, co v něm je.