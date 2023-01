Novela o zkrácených úvazcích pomůže rodičům i studentům

Ačkoliv se firmy zkráceným úvazkům doposud spíše vyhýbaly, situace by se měla začít postupně obracet k lepšímu. Legislativa platná od 1. ledna 2023 totiž zkrácené úvazky výrazně zatraktivňuje. „Častější zkrácené úvazky pomůžou ve svém důsledku demokratizovat pracovní trh, jelikož se do jeho prostředí dostanou okrajové skupiny zaměstnanců, které byly doteď kvůli svým časovým možnostem upozaďovány,” přibližuje situaci Jan Klusoň, CEO pracovní platformy Welcome to the Jungle. Zaměstnavatelé mají nově slevu na pojistném ve výši 5 % na rodiče dětí do 10 let, studenty, lidi do 21 let a starší než 55 let. K tomu se ještě přidávají osoby, pečující o osobu blízkou mladší deseti let závislé na péči jiné osoby, dále pak osoby, které v posledních 12 měsících nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci a osoby se zdravotním postižením. Uvedená sleva by se měla aplikovat také na zaměstnance mladší 21 let, a to navíc bez podmínky zkráceného úvazku. Stát chce u této skupiny zaměstnanců podpořit zaměstnávání čerstvých absolventů odborných učilišť a středních škol, kteří teprve vstupují na trh práce, a umožnit jim získání důležitých zkušeností.





Vstup na pracovní trh tak novela usnadňuje mimo jiné maminkám s malými dětmi, které chtějí i po dobu rodičovské dovolené zůstat v oboru, ale z časových důvodů si nemůžou plný úvazek dovolit. To samé platí i pro důchodce, kteří ještě nechtějí pracovní trh úplně opouštět, ale chtějí zvolnit tempo. Zkrácené úvazky pomohou také studentům, kteří tak budou moct pracovat i při studiu a úvazek si postupně zvyšovat. Zároveň jim takové úvazky mohou usnadnit počátek kariéry po dostudování.

Pro zaměstnavatele v České republice nebyly zkrácené úvazky zatím moc atraktivní. V tuzemsku je ke konci loňského roku využívalo jen asi šest procent zaměstnanců. Od ledna by se však situace mohla výrazně změnit k lepšímu, když průměr v Evropské unii je kolem 19 % (údaj pochází z roku 2018). Nejvíce zaměstnanců využívá možnost práce na zkrácený úvazek v Nizozemsku (47 %), v Rakousku (28 %) a v Německu (27 %). Nejnižší míry počtu pracujících na zkrácený úvazek lze nalézt v Bulharsku (2 %), v Maďarsku (4 %), na Slovensku a v Chorvatsku (5 %). Zákon zaměstnavatelům umožní slevu na pojistném, která pro ně může znamenat až o pětinu nižší odvody.

Senát schválil úpravu legislativy na konci června, v nové podobě zavádí zvýhodněné pojistné u zkrácených úvazků. Snaží se tím motivovat zaměstnavatele, aby takové pozice vytvářeli častěji a aby některým znevýhodněným skupinám poskytli více příležitostí.

Novela zákona vyjmenovává řadu podmínek pro zaměstnance, které je pro uplatnění slevy nutné dodržet. Mezi nejdůležitější patří, že slevu může zaměstnanec uplatnit pouze u jednoho zaměstnání se zkráceným úvazkem. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance také nesmí být vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy. Navíc odpracovaná doba ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli nesmí překročit 138 hodin za měsíc.