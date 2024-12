Novela zákoníku práce pohledem firem? Rychlejší výpovědi a nedořešení dohodáři

Vánoční sezóna je pro zákazníky i obchodníky. Zákazníci hledají ty správné dárky, obchodníci způsoby, jak jim tento proces usnadnit. Hyperpersonalizace, která využívá umělou inteligenci a analýzu dat, hraje v tomto směru stále větší roli, protože dokáže doporučit přesně to, co zákazník hledá. Dle průzkumů 71 % lidí očekává při nakupování personalizovaný zážitek, a když ho nedostanou, 76 % z nich odchází zklamaných. Nadměrné množství nabídek bez jasného smyslu však může zákazníky odradit, pokud nebudou relevantní a citlivě nastavené. Hyperpersonalizace přesahuje tradiční personalizaci, jako je třeba oslovení zákazníka jménem nebo doporučení produktů na základě nákupní historie. Jde o sofistikovaný proces, kdy umělá inteligence (AI) a strojové učení analyzují velká množství dat v reálném čase – od předchozích nákupů, přes chování na webu až po geografickou polohu. Tyto informace umožňují nabízet produkty, obsah nebo služby přesně odpovídající individuálním potřebám zákazníka. Tak Amazon používá AI, aby zákazníkům doporučil produkty na základě toho, co si již koupili, co hledali nebo si přidali do košíku. Netflix jde dál, když doporučuje filmy a seriály na základě historie sledování i na základě času, kdy uživatel vybraný obsah sleduje. „Tyto nástroje výrazně zvyšují šanci, že zákazník najde to, co skutečně hledá, nebo naopak objeví něco, co by jej ani nenapadlo,“ říká Jan Skovajsa, CEO digitální agentury myTimi.