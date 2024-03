Nový CFOworld 1/2024 právě vyšel

Editorial: Valí se na nás spousta změn

Nový rok přinesl spoustu změn. Některé jsme čekali, jiné přišly až trochu nečekaně z míst, odkud bychom to rozhodně nepředpokládali. K takovým patří i otevření diskuze o tom, zda se stát součástí eurozóny, nebo zůstat i nadále u koruny jako platidla. Jak bývá v pravých demokraciích, ale i u nás zvykem, strhla se urputná debata a někdy až bitva o to, zda euro ano, či ne. Požádali jsme pět ředitelů firem, aby nám sdělili svůj názor. A nic překvapivého: většina z nich chce přejít na euro. A tak, zdá se, brzdaři tohoto procesu jsou běžní občané, ale i malé firmy, protože především ti vnímají negativa tohoto procesu.





A tak zatím skóre ve výborném článku spojeném s anketou na serveru Měšec.cz (Přijetí eura: ano, či ne? Přečtěte si, jak odpovídají odborníci) se kloní k zachování české měny, když 74 % čtenářů tohoto článku v první polovině března vyjádřilo tento názor. Článek doporučujeme k přečtení i proto, že na webu je více místa k vyjádření většího počtu odborníků.

V tomto čísle nechceme opomenout otázku umělé inteligence, kde vycházíme z průzkumu společnosti Gartner. Dalším tématem, o kterém se hodně mluví, jsou zaměstnanecké benefity. Zůstaly vůbec nějaké? Blíže se pak věnujeme problematice DIP, dlouhodobému investičnímu produktu, který má mít státní podporu a má lidem pomoci vytvořit si oporu pro důchod. V současné době probíhají schvalovací procesy u některých budoucích poskytovatelů, a tak se v příštím čísle podíváme podrobněji na nabídku na trhu ve speciální příloze.

A už jen telegraficky: přinášíme článek o tom, zda letos budou firmy nabírat nové zaměstnance, podívali jsme se na pobídky na výzkum a inovace a třeba i na zpracování dokumentů. Přinášíme informace o NIS2, směrnici o zvýšení bezpečnosti, která, jak se zdá, bude ale černou dírou na peníze k zajištění a splnění jejích podmínek včetně toho, že negativní úlohu hraje absolutní nedostatek odborníků v této oblasti…

Přejeme příjemné čtení a pohodu v jarním období a těšíme se na vás s dalším číslem, které vyjde před prázdninami.

Milan Loucký, šéfredaktor CFOworldu

A co pro vás máme připraveno v tomto čísle?

Třicet let na trhu slaví společnost Editel CZ. Využili jsme možnosti poohlédnout se na těch třicet úspěšných let se Štefanem Sádovským, ředitelem společnosti Editel CZ&SK. Společně jsme probrali rychlou a bezpečnou elektronickou komunikaci zahrnující celý proces Order2Cash od příchozích objednávek až po elektronickou fakturaci mezi dodavateli a odběrateli. Co tohle řešení může přinést třeba vaší společnosti?

Globální průzkum společnosti Gartner ukázal, že tři čtvrtiny organizací očekávají výraznou změnu generativní umělé inteligence (GAI) už do tří let. Více než půlka firem se pak obává, že její široké používání však zvýší ekonomickou nerovnost, a necelá polovina podniků dostatečně vzdělává zaměstnance o možnostech, přínosech a významu GAI. V navazujícím článku pak zjistíme to, co už všichni dávno víme: je absolutní nedostatek specialistů na umělou inteligenci. Jaké jsou v současnosti vůbec výzvy a příležitosti v éře AI?

Velkým tématem dneška i našeho nového čísla je Daňový investiční produkt (DIP), který se jeví i jako vhodný doplněk firemních benefitů. Jak to s ním vůbec je a co přináší zaměstnancům a v čem může pro ně být atraktivní? A je atraktivní i pro firmy samotné? Odpovědi na tyto otázky přináší článek speciálně věnovaný DIP. Ostatně, do dalšího čísla připravujeme speciál zaměřený právě na DIP se seznamem poskytovatelů téhle služby. A abychom vám nechali nahlédnout do budoucna, připravili jsme odpovědi tří vrcholových manažerů k této problematice.

A když jsme nakousli benefity, jak je to s nimi vlastně vůbec? Zůstaly po daňovém balíčku pro zaměstnance vůbec nějaké? Jaké to jsou?

A když pan prezident načal téma, které od něj v novoročním projevu nikdo nečekal, i my se věnujeme tématu přijetí eura v České republice. Pět vrcholných manažerů firem různé velikosti bylo v podstatě zajedno, že euro by se přijmout mělo. Ovšem nejsou to jen výhody, které euro přináší, ale i spousta nevýhod, odvíjejících se od účasti naší republiky v eurozóně. Takže tam moc jasné to není, zvláště poté, když 74 % účastníků průzkumu mezi čtenáři jednoho z odborných serverů Internet Infa, totiž Měšec.cz, je proti přijetí jednotné evropské měny.

V rubrice věnované personalistice přinášíme především dobré zprávy. Mezi ně patří i ta, že firmy budou v letošním roce opět nabírat nové zaměstnance. Koho, kde, kam a kdy to bude?

Pokud plánujete provádět v dohledné době nějaké inovace nebo výzkum, pak si nenechte ujít dotace. Z toho, co tu je v této oblasti, řada společností v první čtvrtině roku chystá své další kroky, mezi které mohou patřit právě i nejrůznější inovace nebo také výzkum. Mnohdy může jít o nákladné změny, s jejichž financováním mohou dotační programy účinně pomoci.

Po roce 2021, kdy byla v Evropě zaznamenána velká aktivita M&A (Mergers and Acquisitions – fúze a akvizice), se v roce 2024 očekává další vývoj v této oblasti. Vzhledem k tomu, že ekonomické podmínky kolísají a jsou podporovány problémy, jako je inflace, investoři i podniky bedlivě zkoumají možnosti fúzí a akvizic. V čem přidat a v čem ubrat?

O tom, že je správa dokumentů ve společnostech důležitá a že její správné nastavení dokáže ušetřit spoustu času, není vůbec žádných pochyb. Potvrzuje to také průzkum International Data Corporation (IDC) zaměřený na efektivitu práce, ze kterého vyplynulo, že zaměstnanec stráví průměrně pět hodin týdně hledáním dokumentů. Jde tedy o čas, který je však možné využít mnohem smysluplněji.

A máme tu otázku na tělo: Co vám říká NIS2? Že nic? Tak vězte, že jde o Směrnici o kybernetické bezpečnosti a podle odhadu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se dotkne přibližně šesti tisíců subjektů. Regulace se týká zejména středních a velkých podniků. Do českého právního řádu směrnici NIS2 zavede nový zákon o kybernetické bezpečnosti. A pokuty za nesplnění podmínek Směrnice budou pěkně mastné. Už není za pět minut dvanáct, ale za dvě minuty dvanáct, abyste – pokud se vás NIS2 týká – začali něco dělat. A omluvou vám zřejmě nemůže být ani výmluva, že v oboru kybernetické bezpečnosti je absolutní nedostatek specialistů…

Na českém trhu práce ubývají účetní, kteří toto povolání provozují jako živnostníci. Každý druhý má totiž tolik práce, že musí odmítat další klienty. Situaci zhoršuje i to, že účetní postupně stárnou a mladých moc nepřibývá. Trochu to připomíná situaci s obvodními lékaři a zubaři… Co s tím?