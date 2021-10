Nový průzkum upozorňuje na měnící se priority, výzvy a taktiky v marketingu

Podle nové studie Accenture už cena a kvalita není při nákupu rozhodujícím faktorem. Většina spotřebitelů přehodnocuje své nákupní chování a až 50 % dotazovaných během pandemie přehodnotilo, co je pro ně v životě důležité, a v rámci nákupního rozhodování více zohledňují hodnoty, které jim osobně dávají smysl. To má přímý dopad na jejich nákupní chování. Dalších 33 % lidí ještě své nákupní chování přehodnocuje a u 17 % respondentů se zkušenost s pandemií na jejich nákupním chování nijak nepodepsala. Do popředí rozhodování o nákupech se dostaly zdraví a bezpečnost, zákaznický servis a péče, jednoduchost a pohodlí, původ produktu adůvěra ve značku a pověst značky.