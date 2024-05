O práci při rodičovské dovolené je v Česku zájem

Klíčová je pro ně možnost pracovat z domova a bez pevné pracovní doby, ne všechny profese to ale umožňují. Skloubit péči o dítě a alespoň částečný pracovní úvazek umožňuje například profese účetní, především díky časové flexibilitě a moderním technologiím.





Čas v domácnosti s malými dětmi podle odhadů v současnosti tráví přibližně 74 tisíc osob na mateřské a 283 tisíc lidí na rodičovské dovolené. Dlouhodobý věkový průměr prvorodiček se každým rokem zvyšuje, a tak přibývá žen, které během rodičovské dovolené chtějí pracovat. Čeští zaměstnavatelé to ale neumožní ani polovině z nich, jak vyplývá ze zářijové studie platformy Mumdoo a poradensko-technologické společnosti Deloitte. Pouze 45 % osob, které pečují o děti, dostalo alespoň částečný pracovní úvazek.

Možnost pracovat bez pevně dané pracovní doby a nutnosti docházet pravidelně do zaměstnání je pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené klíčová. „Těch výzev, se kterými se rodiče malých dětí musejí vypořádat je hned několik. První spočívá v péči o dítě – z našeho vyplynulo, že 61 procent žen s dítětem mladším dvou let má pouze nárazové nebo žádné hlídání. Z toho vyplývá, že i pokud by si přály pracovat, tak je to pro ně obtížné a mohou tak dělat pouze při spánku dítěte,“ vysvětluje Kristýna Cejnarová, zakladatelka platformy Mumdoo, která propojuje firmy s matkami na rodičovské dovolené.

To potvrzuje i Veronika Hegerová, jedna z matek pracujících na rodičovské dovolené. „Dát dohromady péči o děti a práci je opravdu náročné, pracovat se dá opravdu jen v mezičase. I proto musely pracovní povinnosti většinou počkat až na večer, kdy potomci usnou. Je to takový dvousměnný provoz,“ usmívá se. Pracuje jako účetní, což je profese, kterou mnozí považují jako jednu z nejflexibilnějších na trhu práce, a to jak z hlediska času, tak prostoru. „Naše zkušenosti hovoří o tom, že mnoho matek pracujících v tomto odvětví pokračuje v práci i během rodičovské dovolené. Objem práce si škálují počtem účtovaných firem, takže když je dítě mladší tak často účtují pár menších firem a postupem času si objem práce navyšují “ tvrdí Jan Štacha, zakladatel účetního programu Evala.

Takový přístup ale nemá většina zaměstnavatelů, což potvrzují i statistiky Eurostatu. Aktuální data hovoří o tom, že Česká republika má v porovnání s evropským průměrem jeden z nejnižších podílů zkrácených úvazků vůči celkové zaměstnanosti, pouze 6,2 %. Společně se Slovenskem a Polskem je na samém chvostu unijní sedmadvacítky. Drtivá většina žen navíc podle Cejnarové nepůsobí během rodičovské dovolené u svého původního zaměstnavatele. „Problém většinou není v tom, že by jejich původní zaměstnavatel nenabízel práci, ale spíše není schopen nastavit ve firmě fungující a flexibilní systém, který by to umožňoval a šel naproti těm, kdo pracovat chtějí,” uvádí Cejnarová.

Klíčová je podpora blízkých a efektivní time management

Jednou z největších výzev, před kterými pracující matky během rodičovské dovolené stojí, je organizace času. Zaručený tip, jak souběžně zvládnout plačící děti i blížící se uzávěrky v práci, pravděpodobně neexistuje. Každému rodiči totiž logicky vyhovuje jiný přístup. „Důležité je nebát si říct o pomoc a nesnažit se vše za každou cenu zvládnout sám. Co často funguje jsou například pevně dané sloty v kalendáři na práci, ale i na volný čas,“ doporučuje Cejnarová.

Základem všeho je podle pracujících matek hlavně možnost pracovat kdykoliv a odkudkoliv, to ale neznamená, že by nemusely dodržovat základní pravidla jako v běžné práci. „Home-office je stěžejní, protože odběhnout si na několik hodin z domova nepřipadá v úvahu. Být účetní je časově flexibilní profese, všechny podklady se dají odeslat online,“ popisuje Hegerová.

Přesto i v účetnictví je potřeba dodržovat základní pravidla a předem stanovené termíny, jako jsou například daňová přiznání nebo účetní závěrky. „Žádná profese není úplně jednoduše slučitelná, pokud se bavíme o tom, že je žena nadále primární pečující osobou. Z naší zkušenosti ale můžu říct, že je to určitě jedna z profesí, která se dá dělat na dálku, asynchronně a tím pádem je možné si ji uzpůsobit tak, aby se s péčí dala zvládat,“ vysvětluje Cejnarová.

K tomu v dnešní době mohou pomoci i moderní technologie, které jsou pro práci na dálku přizpůsobené. Většina účetních programů také disponuje intuitivním ovládáním, které se i začínající účetní snadno naučí a pochopí princip jeho fungování. Moderní software tak může pomoci například těm matkám, které během rodičovské dovolené absolvovaly rekvalifikační kurz a začínají účtovat třeba pro své blízké, kteří pracují na volné noze. „Účetní programy běžící v cloudu jsou dostupné přímo z webového prohlížeče. Matky na rodičovské dovolené tak mohou pokračovat v práci jako účetní z domu a účtovat třeba po večerech z libovolného počítače s připojením k internetu,“ popisuje Štacha.