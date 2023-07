Obchodníci se zbavují nadbytečných zásob na sekundárním trhu a tím zbytečně ztrácejí až třetinu prodejní ceny

Přístup k rychlým a snadným hotovostním zálohám, platební karty s logem společnosti, rozšíření a lokální platební metody v každé zemi – to jsou příklady funkcí, které svým uživatelům oznámila evropská B2B e-platforma merXu. V rámci pokračování svého rychlého růstu merXu navazuje spolupráci se společností Adyen, globálním lídrem v oblasti fintech, která bude na platformě zpracovávat veškeré platby a nabízet jí inovativní služby financování. Společnost se zaměřila na další plně digitální rozvoj a navázala spolupráci s fintech společností Adyen, která celý systém založila na enginu umožňujícím provádění jakýchkoli plateb, a to jak místních, tak přeshraničních. Dalším krokem bude přidání finančních služeb Embedded innovation do platformy. merXu je evropské B2B tržiště, které v roce 2019 založil bývalý generální ředitel společnosti Allegro Przemyslaw Budkowski. Platforma sdružuje na 60 000 společností, které prodávají a nakupují produkty z kategorií, jako jsou obnovitelné zdroje energie, nářadí, HoReCa, stavební a konstrukční materiály, osobní ochranné prostředky a mnoho dalších.