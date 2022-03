Dnešní noviny Die Welt přinášejí zprávy o zachování provozu německých jaderných elektráren. Odborník na energetiku Felix Müsgens nevylučuje, že Německo z plynu krátkodobě přesedlá na uhlí nebo jadernou energii. Pokud by ale vláda rozhodla o dalším provozu, byl by to podle něj odvážný čin. Na jiném místě o prodloužení provozu tří jaderných elektráren v Německu uvažují politici. Podle koncernu Eon to ale není na pořadu dne. Vláda rozhodla, že se k jaderné energii vrátit nechce, a tím je dle generálního manažera Eonu Leonharda Birnbauma věc vyřešena. A do třetice: ekologické organizace a občanské iniciativy v Německu se ohradily vůči možnému prodloužení provozu jaderných elektráren. Reagovaly na výroky ministra hospodářství Severního Porýní-Vestfálska Andrease Pinkwarta z FDP. Využívání jaderné energie podle nich není ekologické, je drahé, a je spojeno s velkými riziky.