Před 15 lety vstoupil český stát do digitální éry. Na Úřadu městské části Praha 13 byl 28. 3. 2007 spuštěn první Czech POINT. Pilotní projekt, který umožňoval pouze výpis z katastru, živnostenského a obchodního rejstříku, se během krátké doby rozrostl do celé republiky a v nyní má přes 7300 poboček na obecních úřadech, poštách, u notářů, v kancelářích Hospodářské komory i na 68 zastupitelských úřadech v zahraničí. Každoročně si přes tento systém občané pořídí přes dva miliony výpisů. Stávající služby Czech POINTu by do budoucna mohlo doplnit obecné podání jakýchkoliv dokumentů k libovolnému úřadu nebo petiční agenda a řešení podpisových archů pro prezidentské kandidáty.