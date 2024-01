Obliba a využívání aplikací roste, mladá generace je již přímo vyžaduje. Trendem jsou superaplikace

Zástupci generace Z již tuto formu přímo vyžadují a služby, které nefungují přes aplikace nechtějí využívat. Příkladem je stále populárnější služba sdílených aut. Tu využívají nejvíce lidé mezi 18–28 lety, pro které jsou smartphone a aplikace automatická záležitost. Bez aplikace by tuto službu ani nevyužili.





Nakupování a placení

Online nakupování, ať už z mobilu nebo počítače dlouhodobě roste a zaznamenalo další velký skok během posledních let. A generace Z dává přednost nákupům přes mobilní telefon, stále více využívají také aplikace. Často nejdou na web e-shopu, ale nakupují přímo přes staženou aplikaci ve svém mobilu. To je stále častějším jevem například u nákupu módy. Rostou také nákupy přes Instagram či TikTok.

Banka v mobilu je již dnes běžným jevem, stále populárnější je aktuálně placení pomocí mobilní peněženky. „Lidé už si zvykli, že s sebou nemusí nosit plastovou kartu a zaplatí jednoduše mobilním telefonem či hodinkami. Mladá generace již tyto aplikace od svých poskytovatelů přímo vyžaduje,“ říká Ruslan Skopal, CEO a spolumajitel sítě prodejen a e-shopu Trenýrkárna.cz.

Doprava

Waze, který zobrazuje aktuální dopravní podmínky hlášené samotnými uživateli, kteří jsou v danou chvíli na silnicích, je už všeobecně známý a využívaný. Dlouhodobě roste také obliba sdílených automobilů, kdy si z přehledné aplikace v telefonu můžete vyhledat nejbližší sdílený vůz, rezervovat si ho, pomocí navigace k němu dojít, aplikací pak otevřít dveře, dojet, kam potřebujete a jednoduše zavřít a odejít. V mobilní aplikaci také ukončíte pronájem, vyfotíte auto, že je v pořádku a aplikace zařídí vše ostatní včetně převedení platby, která s minutovými pronájmy může být jenom několik desítek korun.

„Sdílené automobily lidé používají stejně jako obyčejné auto k cestám do zaměstnání, na výlety, na nákup, za sportem nebo za kulturou. Je to rychlé, jednoduché a elegantní. A vzhledem k tomu, že tuto službu nejvíce využívají mladí mezi 18–28 lety, pro které jsou smartphone a aplikace automatická záležitost. Bez aplikace by tuto službu ani nevyužili,“ říká Milan Beutl, ředitel českého zastoupení Anytime.

Cestování

Dalším fenoménem mladých je cestování. I díky lepší znalosti jazyků často neřeší, zda stráví víkend v ČR nebo ve Velké Británii, Nizozemí či Itálii. Spontánně se rozhodnou, přes aplikace naleznou a koupí letenku a ubytování a vyrazí. Mnoho zástupců generace Z si bez využití služeb Booking, AirBnb či mnoha aplikací na nákup letenek nedokáží cestování představit. A možná by museli dlouho přemýšlet, jak bez nich fungovat. Například když mění plán a potřebují si na poslední chvíli najít ubytování.

„Při cestování se stále více využívá i Whatspp. Spousta ubytovatelů aplikaci používá pří komunikaci se svými zákazníky. Pokud navíc míříte do země, kde jsou hovory drahé, je Whatsapp ideálním řešením. Velmi užitečnými jsou také překladače nebo například aplikace na přepočet měny. Pokud má někdo problém s počty cestuje do země se složitou měnou, může jej zachránit například aplikace XE Currency,“ říká Michal Černý z Audiopro.

Budoucnost představují superplatformy

V blízké budoucnosti se můžete těšit v této oblasti na superplatformy, nebo také superaplikace. „Jedná se o do jednoho velkého ekosystému sdružené aplikace služeb. Člověk tak nebude muset hledat a prověřovat nové služby. V této superaplikaci budou na jednom místě přehledně služby nejrůznějšího druhu. Od bankingu, přes pojištění, nákup letenek, ubytování, nabídka produktů nejrůznějšího druhu až po zábavu. Toto vše bude na jednom místě na jedné platformě,“ komentuje ředitel marketingové agentury Brand Boost, Lukáš Haubelt.