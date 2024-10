Očekávané posuny v účinnosti nového zákona o účetnictví a doprovodného zákona

Vzhledem k tomu, že ale tyto návrhy nebyly dosud předloženy do Poslanecké sněmovny ČR k projednání a ani nebyly schváleny Legislativní radou vlády, společnost Deloitte se domnívá, že je v tuto chvíli již jisté, že navrhovaná účinnost bude muset být odložena, tzn. že nový zákon o účetnictví (ani další doprovodné předpisy) od roku 2025 platit nebude.





Aktuálně se spekuluje spíše o datu účinnosti od 1. 1. 2026. Nicméně tento termín předpokládá, že navrhované zákony schválí ještě současný Parlament České republiky, což se zdá být zcela nereálné vzhledem k tomu, že je v Poslanecké sněmovně aktuálně diskutováno zhruba 180 zákonů a do konce funkčního období zbývá necelý jeden rok.

Dále je nutné pro účetní praxi zohlednit zásadní aspekt, a to skutečnost, že v případě rychlého schválení by byla účetním jednotkám a poplatníkům umožněna pouze krátká legisvakační lhůta (to značí období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným, a dnem, kdy nabývá účinnosti), tedy lhůta, během které se mohou na nová pravidla připravit. V této souvislosti je nutné připomenout, že navrhované změny jsou naprosto zásadního charakteru a dotknou se většiny účetních jednotek a daňových poplatníků, jejich aplikace pro ně navíc může být velmi obtížná (například bude vyžadovat významné úpravy účetních systémů).

Shrnuto, vzhledem k tomu, že se nepředpokládá, že by současná Poslanecká sněmovna zvládla příslušné normy, které jsou klíčové i v otázce dopadu do státního rozpočtu, projednat a schválit ve svém stávajícím funkčním období a že je nutné subjektům umožnit určitou legisvakanční lhůtu pro přípravu na novou legislativu (Deloitte se domnívá, že by měla být minimálně 12 měsíců od vyhlášení zákonů ve sbírce listin), předpokládá se reálná účinnost zákonů spíše až v roce 2027 či dokonce až v roce 2028.

S ohledem na vzdalující se horizont účinnosti nového zákona o účetnictví je pak další otázkou, zdali se v mezičase vydá Ministerstvo financí cestou dílčích úprav stávajícího zákona – obdobně, jako to učinilo například při zavedení možnosti používat funkční měnu.