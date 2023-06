Ochota firem vyplácet finanční odměny klesá, stravování stále vede

„Benefitní žebříček je poměrně stabilní, ale samozřejmě reaguje na situaci na trhu. Letos jsme zaznamenali propad finančních odměn, jako je například třináctý plat nebo bonusy. Ty dostává o 7 % lidí méně než v loňském roce. I když celkově na benefitech firmy rozhodně nešetří, tuto kategorii začaly omezovat. Pravděpodobně tak hledají úspory v náročném ekonomickém čase,“ komentuje výsledky průzkumu Tereza Knířová ze společnosti Sodexo Benefity.





TOP 10 benefitů

TOP 10 benefitů % 1 Benefity pro volný čas (karta, poukázka, Cafeteria) 31 2 Závodní stravování (kantýna, závodní jídelna) 31 3 Občerstvení/nápoje na pracovišti (např. čaj, káva) 30 4 Stravenky (papírové nebo elektronické) 28 5 13. nebo 14. plat, bonusy, prémie 26 6 Příspěvky na finanční produkty (životní pojištění, hypotéku, penzijní spoření) 26 7 Stravenkový paušál 25 8 Pružná pracovní doba 24 9 Dovolená nad rámec zákona (dovolená navíc, neomezená dovolená) 24 10 Dary k životním i pracovním jubileím 22

Zdroj: Ipsos, zadavatel: Sodexo

S celkovou nabídkou benefitů je spokojeno jen 44 % zaměstnanců: „Nejčastěji lidé mezi benefity postrádají finanční odměny a prémie, příspěvek na dovolenou, dorovnání platu v nemoci a sick day. Poslední dva jmenované benefity se do popředí toho, co zaměstnancům chybí, dostaly během covidu a vypadá to, že tam zatím zůstanou,“ konstatuje Knířová.

Nejrozšířenějším a nejoblíbenějším benefitem je už mnoho let příspěvek na stravování v různých formách. Zaměstnavatel nějakou formou přispívá na stravování 84 % zaměstnancům. „Zhruba 30 % pracovníků má k dispozici závodní stravování, dalších 28 % stravenky v papírové či elektronické podobě a dalším 25 % vyplácí zaměstnavatel stravovací paušál,“ přibližuje Tereza Knířová a dodává, že přibývá firem, které od papírových stravenek přecházejí ke stravenkovým kartám: „Stravenkové karty meziročně vzrostly o 4 %.“

Letos navíc výrazně přibylo lidí, kteří mají na pracovišti k dispozici občerstvení. Z loňských 24 % se jejich podíl zvýšil na 30 %.

Podobně jako roste počet lidí, kteří mají k dispozici elektronickou stravenkovou kartu, přibývá i těch, kterým zaměstnavatel poskytuje benefity pro volný čas. „Tento typ benefitů je pro lidi velmi důležitý, protože je podporuje v odpočinku a psychické pohodě. Mohou si za ně užít sport, wellness, cestování, kulturu nebo jazykový kurz. Za posledních pár let využívání těchto benefitů narůstá, protože si firmy velmi dobře uvědomují, že odpočatí zaměstnanci jsou v práci efektivnější,“ dodává Tereza.

Zajímavé je, že ne všichni zaměstnanci nabízené benefity využívají. Vysoký nepoměr je například u závodního stravování, které má k dispozici přes 30 % zaměstnanců, ale v uplynulém roce ho využilo jen 20 %. Téměř stoprocentní využití má 13. případně 14. plat, ale třeba příspěvek na penzijní či životní pojištění téměř 6 % z těch, kterým ho firma nabízí, nečerpá. „Vysoce populární je také pružná pracovní doba, tu využívá téměř každý, kdo ji má k dispozici, a home office,“ doplňuje Tereza Knířová.

Pozn.: Průzkum byl realizován v dubnu 2023 a zúčastnilo se ho 300 zaměstnanců.