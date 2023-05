Odborné vzdělávání se stále více přesouvá do kompetence firem

Přichází doba, kdy k celoživotnímu povolání nebude stačit absolvovat odbornou střední nebo vysokou školu, případně se vyučit. Podle vyjádření Ministerstva školství se 60 % dětí, které budou nastupovat na základní školu, potřebuje připravit na povolání, které ještě neexistuje. I u současných zaměstnanců se mění požadavky a je reálné, že tempo změn poroste. I když v odborných profesích je obvyklé, že se lidé neustále vzdělávají, v budoucnosti tento trend zasáhne většinu zaměstnanců.





Firmy s odborným vzděláním zaměstnanců počítají

Propojení výuky s praxí a celoživotního vzdělávání bude podle odborníků cestou ke zvýšení množství kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Ekonomika bude potřebovat jiné dovednosti než doposud, čtvrtá průmyslová revoluce přinese digitalizaci činností i procesů, rozvoj technologií, nové přístupy k řízení i logistice. Budou potřeba jiné schopnosti i znalosti.

Firmy již často počítají s tím, že nové zaměstnance musejí v první řadě odborně vzdělat. To nabývá na důležitosti zejména u čerstvých absolventů, především nyní, kdy školy opouštějí ti, kteří kvůli pandemii přišli o odbornou a praktickou výuku. Jednou z cest ke zlepšení situace v přípravě studentů na pracovní praxi je aktivní spolupráce firem se školami. Péče o odborné vzdělávání se přesunuje do kompetence zaměstnavatelů.

„Průběžné vzdělávání zaměstnanců je u nás klíčové. Starší a zkušenější je třeba vzdělávat třeba v marketingu, spousta komunikačních nástrojů, jako je digitální marketing či komunikace na sociálních sítích, před deseti lety neexistovala a na škole se ji učit nemohli. A platí to i pro mladé, obory se rychle mění. Podobně je to i u nových formátů prodeje a vzdělávání je důležité i pro naše obchodníky. Technicky zaměření zaměstnanci ve stavebnictví a developmentu přicházejí do styku s novými materiály i technologiemi. Mění se i oblast energetických řešení,“ konstatuje Iana Nurtdinova, HR ředitelka developerské a realitní společnosti Getberg.

Změna oboru několikrát za život

Obvyklejší bude i to, že lidé změní vícekrát za život svou profesi. Situace, kdy absolvent nastoupí do firmy, kde bude zastávat stejnou práci až do důchodu či kariérně poroste na základě rostoucích zkušeností, už není obvyklá. Stále více lidí během své kariéry změní svou profesi. Náplň práce se ale s rozvojem digitalizace mění i těm, kteří zůstávají – musejí se učit zvládat nové technologie, přizpůsobit se změnám v komunikaci a způsobu práce. A to je stále častější.

„Bez znalosti IT a komunikačních technologií už se neobejdou lidé v žádném oboru a s rozvojem digitalizace poptávka po technologicky vzdělaných pracovnících roste. Znalost technologií a ochota učit se se ukázala jako velká výhoda už v době pandemie, protože lidé, kteří ji prokázali, snáze našli uplatnění jinde. Sháňka po IT pracovnících také motivuje zaměstnavatele k tomu, aby do dalšího IT vzdělávání investovali sami,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Prestižní vzdělávání nejen z univerzit

Poptávka po kvalitních zaměstnancích roste, požadavky zaměstnavatelů se ale stupňují. Univerzitní titul v rychle se transformujících odvětvích nestačí, firmy chtějí více. Lidé proto potřebují stále sledovat vývoj oboru a mít přehled, co je nového. Uplatnění trendů ve spojení s praxí nabízí řada podnikatelských subjektů, nadačních projektů apod.

„Pokud je kvalitní vzdělání stavebním prvkem úspěchu v jakémkoli oboru, platí to o investicích dvojnásob. Proto jsme vytvořili online platformu, která nabízí i vzdělávání investorům a jak začínajícím, tak zkušeným rozšíří úhly pohledu,“ říká o edukačním projektu Royal Education Andrea Prchalová, projektová manažerka.