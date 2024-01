Odpočet na podporu výzkumu a vývoje zase ve hře!

Do vedení společnosti Neit Consulting byla jmenována Renata Dvořáková (52). Tuto českou společnost v roce 2005 založili a do konce loňského roku osobně řídili samotní majitelé Vlastimil Šimek a Radek Vojta. Díky silnému rozmachu řešení Data Intelligence, Enterprise Performance Management a Business Process Management (BPM), na které se Neit Consulting od svého počátku zaměřuje, firma dynamicky roste, a proto se majitelé rozhodli do jejího vedení jmenovat manažerku s dlouholetými zkušenostmi z řízení úspěšné nadnárodní IT společnosti. Renata Dvořáková přichází do Neit Consulting ze společnosti Oracle, kde strávila 17 let, posledních šest v pozici generální ředitelky české pobočky. Před příchodem do Oracle Czech sbírala zkušenosti ve společnostech Scala Business Solutions, Barco nebo Greensoft. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze a absolvovala MBA studia na Rochester Institute of Technology.