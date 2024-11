Odvody OSVČ se od roku 2025 zvýší zhruba o tisícovku. Ještě více poroste paušální daň

Organizace Czechitas, která již deset let otevírá ženám svět IT a podporuje inovace v českém technologickém sektoru, na slavnostním setkání představila Vizi 2030 a členy svého nového advisory boardu. Mezi nově jmenované členy patří významné osobnosti: bývalá ředitelka Google Taťána le Moigne, členka nejvyššího vedení ČSOB Michaela Bauer, podnikatel a zakladatel Liftaga Martin Hausenblas, regionální ředitel pro Irsko a CEE Munir Nanji z Citibank a europoslankyně Martina Dlabajová. Tento krok je součástí nové kapitoly v příběhu Czechitas s názvem Vize 2030, kdy se Czechitas zaměřují nejen na ženy v IT, ale také chtějí podpořit ženy na jejich cestě do nejvyšších pater firem a zlepšit tím digitalizaci a technologické inovace v Česku.