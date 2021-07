On-line marketing: Nejvyšší čas jej začít brát vážně

Jak uvádí Ivo Hromec, majitel agentury Hi Promotion, v průměru tráví Češi na síti již více než 2,5 hodiny denně. To jednoznačně dělá z internetu místo, kde jsou zákazníci a kde je firmy chtějí oslovit. Meziroční strmý růst e-commerce stejně jako stále posilující oblíbenost sociálních sítí je toho důkazem. „Význam on-line marketingu v době covidu rostl raketově. Uzavřením off-line světa přimělo uživatele se přesunout do on-line prostředí,“ doplňuje v úvodu Marek Žáček, financial manager v Optimio.

Internet je součástí života

Internet je dnes už součástí prakticky nás všech a je to místo, na kterém můžete reklamy nejen vidět, ale i na ně rovnou reagovat. Nespornou výhodou je možnost velmi přesného cílení reklamy, což společnostem zaručí relevantní doručení jejich sdělení. „Kromě samotného cílení lze i přesně vyhodnocovat vliv reklamy a správně na korunu spočítat, kolik jste do reklamy investoval a jaký obrat vám vygenerovala,“ vysvětluje on-line marketingový specialista Martin Dlouhý. Marek Žáček dále podotýká, že například generace Z (skupina lidí narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2012) vyrostla ve světě internetu a je její přirozenou součástí, a mileniálové prakticky nic jiného než internet neznají. Často ani nesledují televizi, pořady konzumují na internetu, a pokud chce firma takové lidi oslovit, tak nemá jinou možnost než využít on-line marketingu.

Internet je nepostradatelnou součástí života většiny lidí, a je tedy logické, že i nakupování na internetu je čím dál běžnější. Podle Radka Doležala, managing directora z agentury Digital vision, můžeme zjednodušeně říct, že každá firma, která by mohla prodávat on-line a nečiní tak, se připravuje o velkou část svého potenciálu. Význam internetu rostl ještě více, když jsme si vyzkoušeli, jaké to je nemít možnost nakoupit v kamenných obchodech a velké množství firem bylo a je primárně závislých jen na on-line prodejích. Z dat navíc vyplývá, že na internetu nakupují čím dám starší lidé. „V době pandemie, která přichází ve vlnách, bych osobně doporučoval sílu on-line marketingu nepodcenit, a i když se dnes pomalu vše vrací do normálu, doporučuji připravit si plán B s tím, že na podzim může být opět lockdown a internetové prodeje budou znovu jedinou možností, jak udržet firmu v chodu,“ radí Jiří Wolf, specialista on-line marketingu.

Koronavirus změnil nakupování

Po počáteční nejistotě vznikla u řady firem potřeba aktivně vstoupit do světa on-line, což nutně vedlo ke zvýšení poptávky po marketingu a digitálních řešeních. „U klientů jsme pak také řešili potřebu adaptace na větší nápor zákazníků a nároků na on-line nebo posílení propagace projektů, které na to byly již technicky i logisticky připraveny,“ prozrazuje Viktor Willant, ředitel realizací z agentury Hi Promotion.

Podle Jiřího Wolfa se situace kolem koronaviru promítla do on-line marketingu zásadně, a to zejména v odvětví, která byla v době pandemie přímo zasažená. Reklamu pro ateliérové fotografy, pořadatele eventových akcí, majitele bazénů a fitness center po většinu času v pandemii úplně pozastavili, protože činnost nebylo možné provozovat, a nyní reklamy postupně spoušějí a u většiny klientů je viditelný velký nárůst v poptávce.

„Pokud bych měl porovnat data z dob před pandemií a nyní, tak se po dobu různých lockdownů ‚nahromadila‘ poptávka, kterou nyní stačí posbírat a pro firmy je výrazně snazší sehnat dostatek nových zakázek či prodejů a kolikrát reklamu utlumujeme, protože klient nestíhá,“ vysvětluje. Také se podle jeho zkušeností se hodně změnil přístup firem, spousty věcí se přenesly do on-line prostředí, a kde firmy dříve preferovaly osobní kontakt, dnes již řadu věcí řeší primárně on-line.

Díky pandemii se na trhu objevily stovky nových internetových obchodů a spousta jiných firem zjistila, že vlastně „ty internety“ potřebuje. Začaly vznikat ve velkém různé on-line kurzy (lekce jógy, fitness, meditační aplikace) a spousta dalších služeb se dokázala přesunout do on-line prostředí. „Pozitivní je, že spousta lidí se naučila díky covidu nakupovat pravidelně on-line, a to i v segmentech, jako je fashion, kde to bylo dříve pro řadu lidi nemyslitelné,“ doplňuje Martin Dlouhý.

Podle Radka Doležala lockdown a další opatření měla drtivý dopad na prodeje v kamenných obchodech a předpovídalo se, že lidé se budou bát utrácet, raději peníze ušetří a on-line marketing tedy ztrátu kamenných obchodů, nedožene. Situace ale byla opačná a nebylo zdaleka výjimkou, že e-shopy vykazovaly nárůst on-line tržeb oproti běžnému období v desítkách a někdy i stovkách procent. „Již spoustu let platí, že každým rokem je e-commerce byznys silnější a silnější. Věříme, že koronavirus tento trend ještě o několik let urychlil,“ dodává.

Marek Žáček zmiňuje, že se v on-line prostředí zvýšila konkurence, protože do ČR vstupují další zahraniční subjekty s kapitálem a strategií, postavené na rychlém získání podílu na trhu. S takovými firmami se bude podle něj menším společnostem velmi těžce soupeřit, proto doporučuje jít cestou specializovaných e-shopů. Tedy najít úzký segment, ve kterém je nejlepší, rozumí tomu a dokáže lidem pomoci lépe než multistore, jenž si nemůže dovolit mít odborníka na cokoliv.

„Je dobré si uvědomit, že e-shop rovná se kamenný prodej na internetu. Stejně tak jako prodavač umí poradit v prodejně, e-shop musí plnit stejnou funkci. Na to spousta firem zapomíná. Toto platí od pradávna, firmy to nechtějí slyšet, ale s rostoucí konkurencí a cenami za reklamu na to postupně dojdou. Možná bude pozdě. Ti, co to již pochopili, vyhrávají,“ popisuje. „Už nyní u klientů pociťujeme vliv velkého množství nové konkurence, která dříve na trhu nebyla, zároveň opět lidé začali nakupovat off-line a navíc nám do toho přichází letní okurková sezóna,“ shrnuje situaci Martin Dlouhý.

Zaměřte se na produkt

Ivo Hromec zmiňuje, že koronakrize ukázala, že řada hráčů nucených rychle vstoupit do sféry e-commerce tak učinila bez promyšlenější strategie, což je zbytečně stálo peníze. Význam strategie je v podobných případech nesmírně důležitý. „Dalšími trendy, které nebude možné v budoucnu ignorovat, je práce s daty a personalizace, jež poskytne připraveným firmám potřebný náskok. Stejně tak tomu bude v případě nutnosti kvalitních a uživatelsky přívětivých řešení pro mobilní zařízení (například pohodlných plateb na mobilních telefonech),“ dodává.

Podle Radka Doležala je v první řadě třeba říct, že ani perfektně naplánovaný i realizovaný marketing nespasí špatný produkt. Takže je potřeba se na něj zaměřit: aby byl konkurenceschopný, poptávaný a samozřejmě pro vás ekonomicky výhodný. Pokud tohle všechno máte vyřešené, můžete řešit marketing. „V jeho on-line části je pro dlouhodobě a zdravě fungující e-shop důležité soustředit se nejen na kanály, které rychle přinesou ovoce (PPC, Facebook ads. atd.), ale věnovat se také dlouhodobým aktivitám, které vyžadují čas, aby se začalo úsilí vracet (SEO, blog, obsah na sociálních sítích, kvalitní e-mailová databáze atd.). To odlišuje opravdu silné byznys od těch ostatních,“ radí.

Marek Žáček doporučuje začít analýzou trhu, potenciálu a konkurence a poté se zastavit a uvědomit si, co váš produkt může zákazníkovi přinést. Proč by měl klient nakoupit právě u vás. „Zapomeňte na klišé, že jsme kvalitní, že máme dobré ceny, že máme supervývoj, to říká každý. Najděte silnější důvod a této myšlenky se držte. Pokud toto USP najdete, poté vám každá kvalitní marketingová agentura navrhne vhodnou strategii a pomůže uspět,“ vysvětluje s tím, že jak roste on-line a konkurence, zvyšují se i ceny za reklamu. „Je to deprimující, ale bohužel pokud se v on-line nachází i má cílová skupina, nemá firma jinou možnost, pokud chce ve svém segmentu růst. Právě z toho důvodu doporučuji najít správné USP, které konkurence nemá,“ doplňuje dále.

V dobách pandemie by společnosti neměly úplně zanevřít na on-line marketing. Nejen z finančních důvodů je samozřejmé, že pokud firma nemůže naplno podnikat, je nutné tomu reklamu přizpůsobit, a tedy nejčastěji utlumit, nicméně byla by škoda ji vypnout úplně a ztratit kontakt s vašimi dlouhodobými zákazníky. „Je-li to jen trochu možné, alespoň menší brandové kampaně, kdy se budete za pár korun denně připomínat vašim dlouhodobým zákazníkům a dáte jim vědět, že jen co budete moci, mohou se na vás opět spolehnout, bych doporučoval nechat zapnuté a pracovat s nimi,“ dodává Jiří Wolf. „Starejte se o své zákazníky a snažte se jim vyjít vstříc, jak jen to jde, jelikož vracející se zákazník je ten nejlepší zákazník,“ uzavírá Martin Dlouhý.