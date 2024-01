Online nákupy porostou rychleji než kamenné prodeje, e-shopy budou mít v roce 2027 už 41% podíl tržeb

Jedním z důvodů tohoto růstu bude přitom rostoucí popularita online nákupů u lidí narozených před rokem 1980, tedy u tzv. Generace X a Baby Boomers.





Z části právě díky starším zákazníkům by měl objem online prodejů v příštích čtyřech letech růst průměrným tempem 9 % za rok. Naopak růst tržeb v kamenných prodejnách by v tomto období měl dosahovat pouze 4 %. „České e-shopy se v posledních dvou letech nacházejí ve velmi těžké situaci, kdy jim klesají tržby, roste konkurence a zároveň se zvyšují náklady. I v Česku bychom se ale v příštím roce měli odrazit od pomyslného dna a vrátit se na růstovou trajektorii. Zároveň je třeba pamatovat, že online prodeje v letech 2020 a 2021 skokově narostly a dnešní stagnace či pokles jsou pouze korekcí tohoto nepřirozeného výkyvu od dlouhodobého trendu,“ říká David Antoš, odborník na e-commerece ze společnosti BCG. Zároveň dodává, že růst e-commerce nutně neznamená růst tržeb čistých e-shopů, ale bude tažen i větší přítomností tradičních fyzických obchodů v online prostředí.

Růst e-commerce nebude rovnoměrný, posílí potraviny či hobby a zahrada, potáhnou jej starší zákazníci

Aktuální data naznačují, že růst odvětví se bude výrazně lišit napříč regiony, ale také kategoriemi zboží. Rychlejší by měl být v Asii a Latinské Americe, o něco nižší v Evropě a nejnižší v již velmi vyspělých USA. Zároveň se bude lišit napříč kategoriemi zboží, což se ukázalo už v minulém roce a na začátku tohoto roku, kdy nejvíce rostly tržby u prodeje potravin, potřeb pro domácnost, zahradu a kutily, zatímco třeba prodeje elektroniky klesaly.

Důležitou roli budou také stále více hrát tzv. Baby Boomers a Generace X, tedy zákazníci narození před rokem 1980. „Důvodem je především fakt, že mezi mladými lidmi je online nakupování už běžnou záležitostí a mnoho nových zákazníků k přilákání už nezbývá. Naopak u starší generace je prostor vyšší. Z našich dalších výzkumů navíc vyplývá, že se senioři online nakupování nebrání, pouze je potřeba pochopit jejich potřeby a nákupní zvyklosti. Výrazně více zde funguje například omnichannel, tedy kombinace osobního kontaktu na pobočce a cílených marketingových online nabídek,“ vysvětluje Antoš. Právě to, jak se obchodníkům podaří vybudovat vztah k této skupině zákazníků, tak podle něj může rozhodnout o úspěchu prodejců i v Česku. „Samozřejmě to neznamená, že by obchodníci měli začít ignorovat mladší generaci,“ upozorňuje David Antoš.

Tento trend je přitom vidět i na datech z loňského roku a ze začátku letošního roku. Zatímco u Generace Z tržby meziročně stagnovaly a u Generace Y začaly mírně růst až na přelomu minulého a letošního roku, u Generace X a Baby Boomers rostly dvouciferným tempem. U mladších zákazníků dosahuje penetrace online prodejů až 85 %, zatímco u starší generace se pohybuje pouze mezi 59 % a 74 %.