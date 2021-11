Optimismus firem je nejvyšší za dva roky, rizikem se stala ekonomika

„Je patrné, že firmy očekávají ke konci roku zlepšení situace a celkové oživení trhu. Zvýšení poptávky pro čtvrté čtvrtletí předpokládá 41 procent dotazovaných, zatímco před rokem to bylo jen 15 procent. Nárůst investic hlásí 40 procent respondentů, o rok dříve to byla jen pětina. Firmy investují zejména do digitalizace a nejenže nepropouštějí, naopak mají zájem nabírat kvalitní pracovní sílu,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Nálada firem v ČR a na Slovensku

Index očekávání firem vzrostl na 7,8 bodu z jarních –17,9 bodu. Optimismus se zvýšil zejména u menších firem a živnostníků, naproti tomu u středních firem optimismus od prvního pololetí mírně klesl. Na Slovensku se Index očekávání firem posunul na –11 bodů z předchozích –22,1 bodu. „V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom prišlo k zlepšeniu očakávania firiem, čo je pozitívne. Ale index je stále v záporných hodnotách. Podnikatelia tak stále silne vnímajú aj prítomnosť rizík vyplývajúce najmä z narušenia dodávateľských vzťahov. V prípade menších firiem aj volatilného dopytu s pretrvávajúcou hrozbou lockdownov,“ shrnuje Marek Gábriš, hlavní ekonom ČSOB na Slovensku.

Rizika a nástroje

Pro firmy se stala hlavním rizikem ekonomika, což zmiňuje 60 procent z nich. Podle hlavního ekonoma ČSOB Martina Kupky je zesílené vnímání rizik plynoucích z vývoje ekonomiky pochopitelné. „Asi málokdo loni na jaře očekával, že pandemie na tak dlouho, a tak výrazně naruší fungování řady dodavatelsko-odběratelských řetězců, zkomplikuje mezinárodní dopravu zboží, odstartuje prudký nárůst cen energií, výrobní i spotřebitelské inflace a v důsledku toho pak v některých zemích, včetně ČR, i úrokových sazeb,“ poukazuje.

Z dalšího vývoje pandemie má obavy 54 procent dotazovaných. Firmy dále označují za rizika nedostatek kvalitních zaměstnanců (46 procent), změny v legislativě (40 procent) a proměnu v potřebách zákazníků (34 procent). Naproti tomu vývoj nových technologií vnímá jako rizikový faktor jen necelá pětina respondentů.

Části rizik mohou firmy včas předejít pomocí proaktivních kroků. „Doporučujeme firmám, aby s námi diskutovaly svoji situaci a budoucí záměry, kdy můžeme společně využít např. zajišťovacích nástrojů finančních trhů, pojištění majetku či zprostředkovat dotace z evropských či domácích fondů,“ uvádí Pavel Prokop. Vedle toho má Česká republika díky zdrojům z EU na dekarbonizaci nyní mimořádnou příležitost technologicky změnit a posunout dopředu řadu odvětví a zvýšit konkurenceschopnost firem. „I stávající situace v oblasti rostoucích zdrojů energií motivuje firmy aktivně pracovat s tématem udržitelnosti a snížit spotřebu zdrojů i CO2 stopy a tím v konečném důsledku posunout Českou republiku v rámci Evropy správným a konkurenceschopným směrem,“ upozorňuje Pavel Prokop.

Index očekávání firem

Jde o unikátní projekt skupiny ČSOB, pomocí kterého lze sledovat vývoj malých a středních firem a podnikatelů na základě mapování jejich poptávky, investic a rozsahu podnikání v ČR i na Slovensku. Základem projektu je průzkum agentury Datank, kterého se účastní přes 400 respondentů z různých oborů po celém Česku. Index očekávání firem může nabývat hodnot v rozmezí +100 až –100 bodů. Plusové pole znamená převažující optimismus, záporná hodnota naopak pesimismus. Poslední dotazování firem skončilo počátkem listopadu.

Kompletní prezentaci IOF najdete zde (ve formátu PDF).