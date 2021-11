Padesátiprocentní propad akcií CETV na pražské burze. Je ohrožena Nova?

Než se dostaneme k dnešnímu bouřlivému vývoji na pražské burze, věnujme se nejdřív situaci v japonsku. V zemi vycházejícího slunce se toho po ekonomické stránce příliš nemění. Japonská centrální banka (BoJ) nadále neúnavně tiskne peníze a ve svém počínání je možná ještě agresivnější než americký Fed. BoJ má před sebou vidinu 2% inflace, která by hypoteticky mohla zemi dostat z dlouhodobé stagnace.

Má to ale i několik doprovodných efektů. Třeba tamní komerční banky jsou tak nacpané penězi, že pomalu nevědí, co s nimi. Není proto divu, že v honbě za zisky vymýšlejí nejrůznější kličky. Japonská prokuratura teď řeší podezření, zda některé japonské banky nepůjčovaly peníze také jakuze – japonské mafii. I kdyby se tato obvinění potvrdila, nic by to nezměnilo. BoJ bude i nadále tisknout kupu peněz, které se budou rozlévat i za hranice Japonska. Bublina na japonských akciích se bude nepřetržitě náležitě nafukovat. Jako by nestačilo, že akciový index NIKKEI jen během posledních 12 měsíců vzrostl o 62 %.

Napětí za Velkou Louží

A co se dnes děje na dalších finančních trzích? Čeká se a čeká. Večer se totiž dozvíme výsledek jednání amerických centrálních bankéřů. A na tvářích spekulantů už jsou vidět náznaky nejistoty. Dolar od rána v podstatě stagnuje u hladiny 1,376 USD/EUR, panevropský akciový index STOXX roste pouze o 0,15 %. Přitom američtí centrální bankéři dali několikrát najevo, že kvůli politickým tahanicím ponechají program kvantitativního uvolňování (QE) beze změny. To koneckonců potvrzují i dnešní data. Kondice amerického trhu práce totiž rozhodně není taková, jakou by si Fed přál.

Soukromý sektor USA v říjnu vytvořil pouze 130 tisíc pracovních míst, ačkoliv se očekával 150tisícový přírůstek. Podobných zklamání bylo v amerických statistikách v poslední době několik. Není divu, že se čím dál častěji mluví ne o omezování programu QE, ale naopak o jeho navýšení. Jako by nestačilo, že bubliny na amerických akciových indexech jsou nyní nafouknuté k prasknutí. Přitom kdo ví, jak velký význam ve skutečnosti má program pro ožívání americké ekonomiky. Osobně si myslím, že přítoky levných peněz pomáhají pouze psychologicky a pramálo prakticky – pokud tedy nepočítáme permanentní růst akciových indexů. To znamená, že bez přítomnosti programu QE si mnoho lidí už jen čistě psychologicky neumí ožívání ekonomiky USA představit. Fundamenty pro příští měsíc hovoří jednoznačně. Pokračování programu QE bude mít negativní dopad na dolar, naopak americké akcie mohou do konce roku posunout svá historická maxima ještě výše.

Vlnobití na českém rybníku

Zatímco včera si dva čeští centrální bankéři pustili ústa na špacír, dnes v ČR panuje klid. Koruna se odpoledne obchodovala blízko své ranní úrovně na 25,76 CZK/EUR – víceméně také vyčkává na rozhodnutí americké centrální banky. Mnohem zajímavější události se dnes děly na pražské burze. Tam si rvou vlasy ti investoři, kteří se včera nezbavili akcií mediální skupiny CETV (kam patří i česká stanice Nova). Cena jejích akcií totiž dnes padá o enormních 50 %. Důvod je jednoduchý.

Mnoho investorů totiž snilo o tom, že společnosti se bude v druhé polovině roku dařit prodej reklamy mnohem lépe než v prvním pololetí. Ale výsledky společnosti za třetí čtvrtletí tuto teorii rozcupovaly na kusy. Naopak se ukazuje, že společnost bude dříve či později potřebovat hotovostní injekci. V opačném případě by jí mohl potkat bankrot. Cena akcií CETV sice ještě může v dalších měsících vzrůst, ale investování do tohoto titulu bude jen pro hodně silné nátury.

Autor pracuje ve společnosti Next Finance