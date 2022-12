Padla dvousetkorunová hranice za oběd v Praze

„Jak jsme predikovali na začátku října, tak se i stalo, byť jsme očekávali, že nad 200 korun se obědy v Praze přehoupnou až v prosinci,“ říká Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity a pokračuje: „Navíc lze předpokládat, že zdražování nekončí. Vysoké náklady na energie a na potraviny se totiž do restauračních cen promítají se zpožděním a pořád je ještě dost podniků, které mají ceny elektřiny a plynu zafixované do konce letošního roku.“





Druhou nejvyšší částku platili v listopadu za obědy Středočeši – 193,20 korun, na nejspodnějších příčkách žebříčku se trvale drží Vysočina (160,10 korun), Ústecký (160,30 korun) a Olomoucký kraj (160,80 korun).

Průměrná cena oběda v jednotlivých měsících roku 2022 dle krajů.

Zdroj: Sodexo Benefity

V lednu letošního roku stál celorepublikově průměrný oběd 157 korun, tedy v průměru o 22 korun méně.

Zároveň platí, že ne všude v republice rostou ceny se stejnou dynamikou. „Zatímco na zmiňované Vysočině a na Ústecku zdražilo obědové menu od ledna do listopadu zhruba o 15 korun, ve Středočeském kraji to bylo bezmála o 26 korun. Nominálně nejvyšší růst jsme zaznamenali na jihu Čech a to o 28 korun, což je dokonce o korunu více než v Praze, kde se ceny od ledna do listopadu zvedly o 26,90 korun,“ konstatuje Jan Michelfeit.