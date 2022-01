Zajímavé ale je, výsledky průzkumu z České republiky vypadají velmi pozitivně. Podle nich se totiž až 14 % tuzemských firem řadí mezi tzv. „datové šampiony“, tedy firmy datově zdatné a schopné přeměnit data na informace pomocí patřičných modelů. Tento výsledek je tři procentní body nad evropským průměrem a dva nad celosvětovým!

Skóre datové připravenosti – Česká republika.

Paradoxem celé datové problematiky je fakt, že – dle průzkumu – potřebuje 67 % firem více dat, ovšem zároveň 70 %, velmi často stejných firem shromažďuje data tak rychle, že je vůbec nestíhá dostatečně analyzovat a využít.

Skóre datové připravenosti – Evropa.

Podnikání dvou třetin respondentů je založeno na datech a pro organizace jsou životadárné. Jen 21 % z nich však tvrdí, že dnes s daty nakládají jako s kapitálem a upřednostňují jejich využití v rámci celého podniku. „Je dobré si uvědomit, že data mají svůj životní cyklus, proces zpracování. Měli bychom přemýšlet nad tím, jaká data sbíráme, jakou mají strukturu, jak je chceme zpracovat a zálohovat. A samozřejmě taky určit, která data už nepotřebujeme a můžeme se jich zbavit,“ sdělil Roman Cabálek, generální ředitel české pobočky Dell Technologies.

Skóre datové připravenosti

Jak si tedy vedou české firmy vedle těch evropských a světových?

Skóre datové připravenosti – svět.

Dle přístupu k shromažďování a využití dat rozdělil průzkum firmy na čtyři skupiny a přinesl jejich poměrové zastoupení v jednotlivých zemích.

• Datoví nováčci (globálně 54 %, v Evropě 56 %, v ČR 56 %) jsou zahlceni objemem a rozmanitostí dat. Potřebují optimalizovat jak vnitřní procesy a dovednosti, tak i technologickou infrastrukturu.

• Datoví technici (globálně 17 %, v Evropě 18 %, v ČR 24 %) už jsou schopni přeměnit data na informace pomocí modelů multicloud/aaS (as-a-Service) a zpracovávat data třeba už na okraji sítě (edge). Stále však potřebují optimalizovat dovednosti a firemní kulturu práce s daty.

• Datoví nadšenci (globálně 17 %, v Evropě 15 %, v ČR 6 %) investovali do dovedností a kultury dat, jsou datově zdatní. Ale potřebují optimalizovat svou IT infrastrukturu, aby byla zajištěna rovnováha s již existujícími dovednostmi.

• Datoví šampioni (globálně 12 %, v Evropě 11 %, v ČR 14 %) jsou schopni přeměnit data na informace pomocí modelů multicloud/aaS a zpracovávat data na okraji sítě. Zároveň investovali do dovedností a kultury dat, jsou datově zdatní.

Zadavatel průzkumu, společnost Dell Technologies, se jednotlivým firmám snaží v rámci svých služeb pomoci, aby se se svou datovou politikou postupně posouvaly od nováčků k šampionům. Efektivní práce s daty je totiž nezbytná pro jejich úspěšnou digitální transformaci.

Přitom přehnané množství nezpracovaných dat navíc není jen nevyužitou příležitostí, ale také hrozbou. Celých 64 % firem se totiž přiznává, že shromažďují tak velké množství dat, že nemohou dodržet všechny potřebné předpisy a požadavky na bezpečnost.

A kde jsou největší překážky?

Celkem 83 % dotázaných firem bojuje s nejčastějšími potížemi, kterými jsou:

• nedostatečná optimalizace datových úložišť,

• vysoké náklady na provoz a údržbu úložiště,

• zastaralá IT infrastruktura,

• složité nebo zastaralé datové procesy, které neodpovídají aktuálním potřebám.

Jak se zdá, záleží na rozhodnutí CIO a CFO o tom, do jakého modelu pumpovat peníze. Vhodným řešením totiž může být model as-a-Service, který ale využívá stále málo firem. Je tedy třeba nechat hned na začátku provést dostatečně hlubokou cílenou analýzu, která by proces nasazení zpracování dat jako služby potvrdila. Zároveň už v návrhu by mělo být stanoveno, jaká data jsou a budou potřebná – a jak je zpracovávat. Vůbec od věci pak rovněž není ani modularita systému, který se může dynamicky přizpůsobit v budoucnu získávání a zpracování nových dat v rámci strategického dalšího vývoje společnosti.

Zatímco ekonomiky během pandemie utrpěly, odvětví služeb na vyžádání se rozšířilo a podnítilo novou vlnu podniků zaměřených na efektivní využívání dat. Ty platí jen za to, co používají, a využívají pouze to, co potřebují – podle toho, jaká data generují, analyzují a následně efektivně využívají.

Přestože tyto podniky vznikají a většinou se jim daří velmi dobře, je jich stále relativně málo. Podle výzkumu více než 6 z 10 firem věří tomu, že model „as-a-Service“ (aaS) by jim umožnil být agilnější. Ovšem jen 20 % podniků už převedlo většinu svých aplikací a infrastruktury na tento model.