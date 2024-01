Pět hlavních technologických trendů, které je třeba sledovat v roce 2024

Pro 81 % českých firem je nejdůležitějším předpokladem pro úspěch na zahraničních trzích kvalita produktu, 68 % z nich staví na první místo cenu a kvalitu zákaznického servisu a pro 35 % jsou to inovace a marketing. Celkem 63 % respondentů zdůraznilo, že pro dosažení lepších pozic v zahraničí by firmy měly klást větší důraz na zpětnou vazbu zákazníků a rychlou adaptaci a dle 49 % na zvýšení investic do výzkumu a vývoje. Zajímavým trendem je i uvědomění si potřeby přizpůsobit své výrobky mladé generaci, což potvrdilo 64 % firem. Vyplývá to z exportního průzkumu agentury na podporu obchodu CzechTrade, do kterého se zapojilo 115 firem. Výsledky průzkumu poskytují důležité informace o prioritách a výzvách, kterým české firmy čelí při expanzi do zahraničí.