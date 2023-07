Pět zásad, jak zodpovědně využívat generativní umělou inteligenci ve vaší firmě

Tom Drechsler se od 1. července ujme vedení oddělení Komunikace společnosti Škoda Auto. Na této pozici vystřídá zkušenou novinářku a manažerku komunikace Ariane Kilian, která z osobních důvodů dočasně opouští koncern Volkswagen. Tom Drechsler převezme vedení oddělení Komunikace ve společnosti Škoda Auto od 1. července 2023. Tento zkušený novinář zahájil svou kariéru v Lüneburgu a v roce 1991 nastoupil do nakladatelství Axel Springer Verlag. Drechsler zastával různé vedoucí pozice mj. v časopisu Bild a zástupce šéfredaktora časopisu Bild am Sonntag. Od srpna 2017 do února 2023 působil jako šéfredaktor a jednatel magazínu Auto Bild, kde nesl odpovědnost za motoristická témata napříč značkami ve všech periodikách skupiny Bild.