Pět zásad pro nový rozměr vašeho podnikání

V článku vás upozorníme na pět marketingových zásad vhodných jak pro začínající, tak pro zkušené podnikatele, které mohou posunout vaše podnikání na novou úroveň.





1. Buďte tam, kde jsou vaši zákazníci

Bez správně nadefinované cílové skupiny se žádný podnik neobejde. Důležitým krokem je říct si, jaké služby nabízíte a komu jsou určené. Pak si mnohem snadněji určíte způsoby, jak bude probíhat komunikace s publikem. Podle Ondřeje Tylečka, generálního ředitele kreativní agentury Fairy Tailors platí jednoduché pravidlo: Buďte tam, kde jsou vaši zákazníci. Upozorňuje, že komunikace na sociálních sítích není univerzálním řešením. „Pokud například poskytujete soudní překlady, lidé vaše služby vyhledávají pouze tehdy, když je skutečně potřebují, takže nejefektivnější cesta pro vás bude investovat do reklamy ve vyhledávačích,“ říká Ondřej Tyleček.

2. Zaměřte se na kreativní a kvalitní obsah

Bez ohledu na to, zda se jedná o texty, grafickou nebo video tvorbu, buďte originální. Kvalitní obsah může posílit online profil vaší firmy a přitáhnout pozornost nových zákazníků. Pro začínající podnikatele doporučuje Patrik Duda, CEO a zakladatel společnosti Atreon a Naughty Harbor PPC reklamy, které mohou poměrně rychle vybudovat základnu potenciálních zákazníků. „Výhodou je, že mohou začít generovat tržby v podstatě ihned a je to výkonnostní a nejrychlejší nástroj,“ říká Patrik Duda.

3. Proberte své podnikatelské vize s marketingovým odborníkem

Zvažte spolupráci s marketingovými experty nebo agenturou. Profesionální přístup a zkušenosti mohou urychlit dosažení úspěchu a optimalizovat návratnost investic do marketingových kampaní. „Pokud si to můžete dovolit, pusťte na to raději od začátku experta. Marketingová komunikace je odborná oblast a laik v ní často napáchá více škody než užitku. Najděte si fajn freelancera nebo agenturu, která už problém, který máte, dokázala předtím mnohokrát vyřešit jiným klientům,“ radí Ondřej Tyleček. Pokud však začínáte sami, investujte čas do vzdělávání a využívejte dostupné online zdroje, různé webináře a kurzy.

4. Neplacený dosah slouží pouze jako doplnění

Povaha sociálních médií nabízí v reálném čase jedinečnou příležitost pro sledování a analyzování cílových skupin včetně strategie konkurence. Je to také způsob, jak firmy navazují kontakt se svými zákazníky na osobnější úrovni. Spoléhat ovšem na organický dosah příspěvků šířených na internetu nestačí. Ptáte se proč? „Tvořit pouze obsah a očekávat to, že jej uvidí nějaké zásadní číslo uživatelů je již dlouhou dobu zcela irelevantní. Organické dosahy bez podpory jsou v průměru na úrovni 5–10%, tzn. budete-li vyrábět průměrný obsah, tak vás jistě bude jeho tvorba stát daleko více než vám přinese,“ říká Tomáš Vacek.

„Typickou chybou mnoha firem přitom je, že sice vytvoří zajímavý obsah na Facebook nebo Instagram, ale už nepracují s placenou reklamou, takže své sdělení nedokážou doručit zákazníkům,“ doplňuje Ondřej Tyleček.

5. Přizpůsobujte své marketingové kampaně analytickým výsledkům

Sledujte výkon kampaní, identifikujte úspěšné prvky a odpovídajícím způsobem upravujte strategii. Využívejte moderní SEO praktiky, jako jsou například Google Analytics nebo Marketing Miner, nejen pro okamžitý úspěch, ale také pro dlouhodobý růst. Analytické nástroje poskytují hlubší pohled na chování zákazníků, což umožňuje rozhodování v reálném čase, průběžné vylepšování strategií a udržení silné online přítomnosti. Buďte flexibilní, průběžně přizpůsobujte své kampaně aktuálním trendům trhu a reagujte na jeho dynamiku pro udržení konkurenční výhody.