Podle Gartneru 89 % členů správních rad tvrdí, že digitální technologie jsou součástí všech strategií růstu podniku

„Nejvyšší vedení podniků dospěla do bodu, kdy jsou strategie digitálního byznysu a celková byznysová strategie v podstatě jedno a totéž,“ říká význačný analytik a viceprezident výzkumu Gartneru Jorge Lopez. „Přestože CIO dosáhli značného pokroku při využívání technologií pro optimalizaci provozu, pro dosažení strategických obchodních cílů, jež členové bordů od digitálních investic očekávají, to nestačí. S tím, jak podniky musejí čelit v podstatě neutuchajícím otřesům, začínají členové bordů hledat nové obchodní příležitosti právě v souvislosti s otřesy a riziky, jimž jejich podniky čelí. CEO a CIO si budou muset tento způsob uvažování osvojit, neboť technologie hrají při úspěšném rozvoji podniku stále významnější roli.“





Tyto a další výsledky a postřehy z průzkumu 2023 Gartner Board of Directors Survey uskutečněného mezi 281 respondenty ze Severní Ameriky, Evropy a Asijsko-pacifického regionu budou prezentovány příští týden na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo 2022 v Barceloně.

Odpovědnost za řízení a rozvoj digitálního byznysu přechází na CEO

Členové bordů uvedli v průzkumu jako primární lídry, odpovědné za rozvoj iniciativ digitálního byznysu, generální ředitele (CEO) – označilo je takto 28 % respondentů – následovali CTO a CIO s 19 % a 14 %. „V minulosti se nejvyšší vedení podniku obracelo na IT oddělení, aby vedlo rozvoj digitálního byznysu,“ vysvětluje význačný VP analytik Gartneru Partha Iyengar. „Nicméně s ohledem na makro a strategická očekávání, jež nyní představenstva podniků v souvislosti s digitálním byznysem mají, nyní oprávněně očekávají, že za jeho úspěch bude odpovídat přímo CEO, podobně jako generální ředitelé odpovídají za splnění cílů v oblasti tržeb či růstu podniku.“

Členové představenstev stále častěji pokukují po „revolučních“ či „průlomových“ technologiích, jež by mohly pomoci rozvoji digitálního byznysu a úspěchu podniku. Čtyřicet procent z nich například považuje umělou inteligenci a strojové učení za nezbytné pro úspěch digitálního podnikání své organizace (viz graf). „Správní rady se věnují i otázkám, jako je modernizace a vylepšení základních nástrojů typu ERP či CRM,“ říká Lopez. „Ty existující jsou často složité a rigidní, zatímco podniky potřebují agilitu a dynamiku.“

Představenstva zvyšují svou ochotu riskovat

Nezbytnou součástí digitální akcelerace je ochota riskovat. Průzkum ukázal, že 64 % předsedů představenstev plánuje zvýšit svou ochotu riskovat až do roku 2024, jde o nárůst o sedm procentních bodů oproti průzkumu z předchozího roku. „Nejvyšší vedení chápe, že rozhodování v turbulentním podnikatelském prostředí vyžaduje podstupovat vyšší míru rizika,“ konstatuje Lopez. „Schopnost podstupovat riziko je rozhodující pro udržení konkurenceschopnosti a zvýšení rychlosti inovací.“

Mnohá představenstva také rozšiřují své chápání úspěšného digitálního byznysu a zaměřují se na „digitální ekonomickou architekturu“ – plných 71 % předsedů představenstev uvádí, že se o rozvoj takovéto ekonomické struktury snaží nebo jej plánuje. Digitální ekonomická architektura (DEA – Digital Economic Architecture) je přístup, kterým mohou nedigitálních podniky dosáhnout podobných ekonomických přínosů v oblastech, jako jsou růst, profitabilita, tržní kapitalizace či hodnota značky, jakých dosáhli digitální obři se svými „digitálně nativními“ obchodními modely.

„Vývoj od tradičního kvartálního zaměření na výnosy k zaměření dlouhodobějšímu nicméně vyžaduje zásadní změnu myšlení,“ dodává Iyegar. „Představenstva musejí identifikovat a využít nové zdroje pro výrobu a tvorbu hodnoty, což opět vyžaduje vyšší míru akceptace, či dokonce vyhledávání rizika.“

Gartner IT Symposium/Xpo

Gartner IT Symposium/Xpo2022 je nejvýznamnější světovou konferencí pro ředitele IT a další vedoucí pracovníky v oblasti IT. Ve světě, který se mění rychleji než kdykoli předtím, se CIO a vedoucí pracovníci IT dozvědí, jak vyjít vstříc okamžiku a poskytnout vizi a výsledky potřebné k pozvednutí jejich organizací na další úroveň. Sledujte novinky a aktualizace z konferencí na Twitteru pomocí #GartnerSYM.