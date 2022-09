Podle průzkumu roste počet finančních ředitelů, kteří plánují snižování nákladů kvůli inflaci

No Fluff Jobs, portál s pracovními nabídkami z IT prostředí, provedl průzkum mezi IT specialisty o jejich zkušenostech s prací na dálku či v hybridním režimu. Konkrétně se portál zajímal o hladkost přechodu na zmíněné modely práce a výhody i nevýhody s nimi spojené. Často se v souvislosti s prací na dálku nebo hybridně pojila obava zaměstnavatelů, že poklesne produktivita pracovníků. Ti však ve dvou třetinách případů pociťují, že jsou naopak produktivnější. Portál No Fluff Jobs v průzkumu zjišťoval i odkud lidé nejčastěji pracují, když nejsou v kanceláři: přes 30 % lidí z obývacího pokoje, čtvrtina z pracovny a pětina z pohodlí ložnice.