Podnikatelé často ani netuší, jaká digitální řešení jim mohou usnadnit život

Zkušenosti českých podnikatelů ukazují, že činnostmi, které je zdržují od podnikání, tráví v průměru šest hodin a 20 minut týdně. Mezi těmi, kteří mají společnost s ručením omezeným, je to dokonce osm a půl hodiny týdně. Největší míru zdržování přitom vidí v neúměrně dlouhém čekání na infolinkách při telefonování (51 procent) a v situacích, kdy není možné komunikovat online s úřady (47 procent) nebo s bankovními institucemi (31 procent).





Pokud by se respondentům průzkumu podařilo nějakou část z tohoto času ušetřit, nejraději by ho využili k odpočinku (55 procent), věnovali by se svým koníčkům (49 procent), nebo své rodině (48 procent). Odpovědi se příliš nerůzní ani mezi začínajícími podnikateli, ani mezi těmi, kteří podnikají deset a více let.

Více než tři pětiny podnikatelů (63 procent) přitom vnímají, že šetřit čas jim zásadně pomáhá banka, kde mají svůj hlavní účet, který používají pro podnikání. Jako vůbec největší pomoc v každodenním životě považují fungující a přehledné internetové a mobilní bankovnictví, přes které můžou jednoduše a rychle zadávat nebo kontrolovat platby.

„Víme, že čas jsou peníze, a právě proto je pro nás čas hlavním měřítkem, podle kterého navrhujeme naše produkty a služby. Cílem Raiffeisenbank je, aby naše digitální řešení poskytovala drobným podnikatelům všechny výhody moderní doby – od možnosti otevřít si účet online, přes jeho vedení zdarma až po bezproblémové vytvoření terminálu v mobilním telefonu nebo podání žádosti o podnikatelský úvěr přes internetové bankovnictví. Díky digitálnímu bankovnictví se podnikatelé můžou více zaměřovat na svůj byznys nebo využít uspořený čas a věnovat se svým zálibám či relaxaci,“ konstatuje Martin Vakoč, ředitel segmentu malých a středních firem Raiffeisenbank.

Odklon od hotovosti

Dvě třetiny respondentů (67 procent) deklarují, že jejich hlavní účet, který používají k podnikání, je zdarma. Ti, kteří za vedení svého účtu stále platí, se přitom v drtivé většině domnívají, že účet zdarma reálně vůbec nelze mít, anebo neznají konkrétní podmínky, které je pro to potřeba splnit.

„Řada zejména drobných podnikatelů využívá běžné osobní účty s představou, že podnikatelské účty jsou zbytečně drahé. To ale není pravda. V Raiffeisenbank (i dalších bankách, pozn. red.) je vedení účtu pro podnikatele skutečně bezplatné, bez dalších skrytých poplatků nebo složitých podmínek. A oproti běžnému účtu mají podnikatelé příležitost získat navíc spoustu benefitů, jako je třeba možnost vytvoření terminálu na přijímání platebních karet přímo z mobilního telefonu, jednoduše se propojit s účetními systémy pomocí API nebo mít pod jedním číslem účtu až 19 měn. Majitelé prémiových a firemních karet Mastercard mají navíc zdarma možnost online konzultací zdravotního stavu a objednání k vhodnému specialistovi po celé České republice v rámci služby uLékaře.cz,“ doplňuje Jiří Zeman, segmentový manažer Raiffeisenbank.

K přijímání bezhotovostních plateb si drobní podnikatelé a živnostníci stále hledají cestu. Terminál má jen desetina z nich (11 procent). Nejčastěji uváděným důvodem je to, že ho k práci nepotřebují a pracují raději s hotovostí, fakturami nebo jim zákazníci platí převodem – nebo že je provoz platebního terminálu příliš nákladný. Velká část respondentů se taky domnívá, že terminál vůbec mít nemůžou, protože nemají stálé prodejní místo, připojení k elektřině nebo internetu.

Bezhotovostní platbu kartou přitom řada zákazníků upřednostňuje před jinými metodami placení díky její rychlosti a bezpečnosti. Drobní podnikatelé navíc v dnešní době už nemusí kupovat speciální zařízení a propojovat ho s pokladnou ve fyzické prodejně. Díky inovativnímu řešení Raiffeisenbank je možné na platební terminál jednoduše proměnit jakýkoliv mobilní telefon s operačním systémem Android. Přijetí bezhotovostní platby je tak otázkou několika okamžiků, a to v podstatě kdekoli a kdykoli.

Odklon podnikatelů od hotovosti ukázal i tento průzkum. Mladí a začínající podnikatelé a živnostníci využívají hotovost jen ve dvou pětinách případů (39 procent). Téměř polovina všech respondentů (47 procent) se taky domnívá, že nakládání s hotovostí je rizikové a třetina (30 procent) se při práci s fyzickými penězi cítí ohrožena.

Důraz na digitální řešení i důležitost osobního kontaktu

Zejména mladší a začínající podnikatelé a živnostníci kladou velký důraz na digitalizaci – a to právě v oblasti bankovnictví. V prvních třech letech podnikatelského života chtějí tři čtvrtiny z nich (75 procent) všechny, anebo alespoň ty jednodušší záležitosti se svou bankou řešit online. Pouze čtvrtina začínajících podnikatelů preferuje řešení bankovních záležitostí osobně na pobočce.

Spolu se zkušenostmi z podnikání ale na druhé straně roste i preference osobních setkávání s bankéřem, a to zejména při řešení složitějších záležitostí. Třetina respondentů (33 procent), kteří už podnikají více než deset let, pak chce všechny své finanční záležitosti vždy řešit na pobočce.