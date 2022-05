Podniky loni více žádaly o dotace na úspory energií

Každý třetí Čech už použil svůj chytrý mobil k zaplacení útraty a kdo už si na placení mobilem zvykl, používá ho v průměru při každé druhé transakci. Trendem jsou i platby chytrými hodinkami. Přes to ale možností číslo jedna pro Čechy zůstávají fyzické platební karty. Z nejnovějšího průzkumu společnosti Mastercard plyne, že lidé u sebe mají častěji svůj chytrý mobil (86 procent), než platební kartu (75 procent) nebo peněženku s hotovostí (73 procent). 32 procent lidí v Česku si uložilo platební kartu do mobilu. Hotovost dnes představuje hlavně „železnou rezervu“. Více než polovina z nás (51 procent) již hotovost z peněženky vůbec nevytahuje i když ji tam má. To pro případ, že narazíme na obchodníka, který ještě bezhotovostní platby neakceptuje.