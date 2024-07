Polovina Čechů si bere v kuse jen jeden týden dovolené, podle odborníků je to málo

Logistický operátor WE|DO by Allegro se mění na One by Allegro. Společnost tak sjednocuje název a identitu značky na všech trzích, na kterých působí s cílem přinést lepší služby zákazníkům i obchodníkům. Rebranding přichází souběžně s uvedením One Boxů, vlastních výdejních boxů společnosti Allegro, na český trh. V provozu je v tuto chvíli více než 140 z nich. „Pro naše zákazníky je doručování do výdejních boxů stabilně jedním z nejoblíbenějších způsobů dopravy a míra jejich využívání roste. Spuštění naší vlastní sítě výdejních boxů je přirozeným krokem, jak dále zvýšit pohodlí při nakupování a posunout celkovou kvalitu našich služeb,“ říká Jakub Kłoczewiak, provozní ředitel společnosti Allegro.