Polovina českých firem si není jistá blízkou budoucností svého oboru, většina z nich ale počítá s velkým vlivem AI

Web scrapingová platforma Apify nově posiluje vedení. Do čela HR oddělení nastupuje na pozici head of people zkušená Simona Baxa. Nová posila a nedávno oznámená 70milionová investice zapadají do strategie Apify, které má nyní ambice na další velký růst včetně posílení svého týmu. Během své kariéry Simona Baxa pracovala v PwC, Heinekenu, ale také pro GoodData nebo Accolade, kde se starala o náborové strategie a interní nastavení firmy. Díky svým bohatým zkušenostem se Simona nyní zaměří na HR procesy v týmu Apify, jejím úkolem je tedy podpořit další růst firmy.